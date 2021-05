Karl Martin Sinijärv: meil on võimalusi

Tihtipeale jääb avalikus arvamusruumis hinge kriipima kange kriitilisus ja mõnikord on mul tunne, et inimesed unustavad ära asjad, mis on hästi, ütles Karl Martin Sinijärv ja esitas Paide keskväljakul melodeklamatsiooni "Meil on võimalusi".

Ma vaatan teile praegu otsa ja püüan millelegi mõelda. Kui ma pean kusagil üles astuma, siis enamasti üritad ikka inimestele otsa vaadata ja midagi tajuda või tabada, sest jah, alati on võimalik midagi kirja panna ja tulla ja see ette lugeda ja ära minna. Samas tekib niisugustel puhkudel mul alati küsimus, miks ma ei võiks teile lihtsalt emaili saata või oma jutu kusagil avaldada ja kõik saakski tehtud.

Tuled kohale ja tahad nagu mõnes mõttes otse rääkida, inimestega kõnelda ja vaadata, kuidas tuju ja tunne on.

Samal ajal see lähenemisviis ei paistnud päriselt toimivat, sest kui me siin aulike korraldajatega pisut ettevalmistavaid vestlusi pidasime, siis kusagilt jäi kõrva ka mõte, et need kõned ühel või teisel kujul ühel või teises vormis avaldatakse ja sellega on mitte üleliia head kogemust küll ja veel, kui keegi paneb lihtsalt tuimalt kirja sinu kõnekeelse teksti, mis võib-olla läbi kõrvade võetuna on kohapeal täitsa hää olnud, aga teise meediumi vahendusel ei toimi enam sugugi nii veenvana.

Teine raske asi siinsete kõnedega oli ... ma arvan, et ma olen kuskil viieteistkümnes esineja ja teist samapalju või mõned veel on järelejäänud päevadel tulekul. Kuidagimoodi tuli süda kõvaks teha ja üritada mitte näha ega kuulda ühtegi varasemat kõnet, sest muidu oleks väga raskeks läinud, hakkad kellegagi vaidlema või hoopis kaasa mõtlema ja siis teise poole inimesed on võib-olla kurvad, et näe, nendega sa ei saanudki kaasa rääkida ja mõelda. Nii et ma hoidsin kõik need varajasemad kõned endale hilisemaks lugemiseks.

Ja ma mõtlesin, et sama hästi võiks ju lihtsalt tulla, sest öeldi, et vorm, sisu ja pikkus on kõik vabad, tee mis tahad. Nagu kunagi ammu ütles Doris Kareva Vabaduse väljakul Tallinnas: "Näe, Vabaduse väljak, teen, mis tahan". Ja tõesti, oleksin võinud tulla, võtta mõne hea raamatu ja seda inimestele ette lugeda, ega selleski ei oleks otseselt midagi päris valet olnud.

Ahjaa, tervitada võib ka. Ma tervitan sinna pilve peale oma vanaema, kes 17. mail oleks saanud saja-aastaseks. Ja siis tuleb mul muidugi meelde oma teine vanaema, kes oli elupõline raamatukogutöötaja ja juhatas pikka aega Tartu Ülikooli raamatukogu. Emagi töötas kogu oma töise elu raamatukogus ja nüüd ma olen ise omadega raamatukokku välja jõudnud, nii et mis oleks olnud lihtsam, kui valida välja üks hea raamat ja tulla ning seda ette lugeda.

Teisest küljest on aga nii, et kirjanikelt eeldatakse rohkem raamatute kirjutamist, kuigi selleks, et nad neid kirjutada saaksid, peavad nad muidugi eelnevalt lugema. Osad kirjanikud ei tee seda, aga see on tekstist tunda, kas on enne mõni raamat loetud kui enda oma kirjutama hakati. Saab aru küll.

Ja siis ma jõudsin sellise kompromissvariandini, et ma raamatut ei kirjutanud, aga kirjutasin lihtsalt... ma ei tahaks selle kohta ka luuletus öelda, võtame sellise aegadetaguse sõna nagu melodeklamatsioon.

Ja veel oli niisugune väike nüanss, et ma ei tea neid kõnesid, mida on peetud ja veel vähem neid, mida siin pidama hakatakse, aga tihtipeale jääb avalikus arvamusruumis hinge kriipima kange kriitilisus ja mõnikord on mul tunne, et inimesed unustavad ära asjad, mis on hästi, asjad, milleks on võimalused ja asjad, mis saavad alles hästi olema hakata. Ning ma mõtlesingi, et ma kirjutan natukene võimalustest.

Meil on võimalusi Meil on pagana palju jumala ilusaid võimalusi. Meil on võimalusi minna ja kallistada. Meil on võimalusi tulla ja kallistet saada. Meil on võimalusi minna ja tulla ja olla. Meil on võimalusi võtta väike vaikne hetk. Meil on võimalusi röökida ja öökida. Meil on võimalusi lärmata. Meil on võimalusi mõnikord null. Meil on võimalusi nii mis hull. Meil on võimalusi õhtul. Meil on võimalusi hommikul. Meil on lauteede rägastik me võimaluste rabas. Ja meil on usk, et ime tuleb kohe teise ime sabas. Meil on võimalusi uskuda selle ime sisse. Meil on võimalusi uskuda ta saabumisse. Meil on võimalusi midagi tema heaks teha. Meil on võimalusi seni tehtut etemaks teha. Meil on võimalusi minna ja võtta üks jook. Meil on võimalusi küpsetada üks kook. Meil on võimalusi mölised. On võimalusi olla vait. Meil on võimalusi ehitada eestlaslik Noa ait. Meil on võimalusi laduda endale laev. Meil on võimalusi kaevata haud või hoopis kaev. Meil on võimalusi raiuda metsa. Meil on võimalusi raiuda äkka. Meil on võimalusi raiuda raamatusse. Meil on võimalusi raiuda kui rauda. Meil on võimalusi elada saja aastases riigis . Meil on võimalusi võita või kaotava või vähemalt püsida viigis. Meil on võimalusi oma võimalused laiale lauale laotada. Meil on võimalusi vahel oma lõuakesi mitte liialt paotada. Meil on võimalusi kanda kasvõi kuuekümne aasta taguste bändide särke. Meil on võimalusi lugeda läbi sadade aastate taguseid kirjavärke. Meil on võimalusi luua tulevikumuusikat. Jah, on täiesti võimalus luua siin ja praegu terve tulevane maailm. Meil on võimalusi elamisväärseks teha ka olevane maailm. Meil on võimalusi kaubanduskeskuses hängida – klišee. Meil on võimalusi minevikuga mängida – ent kas me tahame? Meil on võimalusi napsata turu pealt Viljandi burksi – maailma parim. Meil on võimalusi ahjutada hea värske linask või turskki. Meil on võimalusi surra ära või võtta ja elada. Meil on võimalusi võtta ja surra või ära elada. Meil on võimalusi võtta veel küll. Meil on võimalusi. Meis on võimalusi. Me oleme võimalused. Meist tulevad võimalused. Võimalused jätta kasutamata võimalused. Võimalused võimatusteks muuta. Et taas tärkaks ime. Meil on võimalusi, kuna paduvihm täitis tänavad tulvaveega. Meil on võimalusi, kuna linn istutas kesklinna kartuleid. Meil on võimalusi, kuna keegi tuli esimest korda karikavõitjaks. Meil on võimalusi, sest kalurid püüavad ümarmudilat. Meil on võimalusi, sest vastased avaldasid meelt. Teeme ruumi võimalustele. Teeme ruumi ustele ja teeme akendele. Teeme ruumi teisele ja iseendale. Teeme ruumi, siis me lendame. Sest, meil on võimalusi. Ja siis tärkab ime.

Paide keskväljakul toimub 3. maist 4. juunini Paide Teatri aktsioon "33 kõnet". Iga päev kell 18 kõlab üks kõne, millega otsitakse vastust küsimustele "kuhu edasi? / kuidas edasi?".