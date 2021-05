Palestiinlased korraldasid streigi Gaza ründamise vastu

Kõigil palestiinlaste aladel aga toimus üldstreik Iisraeli poliitika ja Gaza ründamise vastu.

"Teine pool, juudid, peavad aru saama araablaste suurest panusest. Araablastel on tähtis roll paljudel elualadel ja kui nad otsustavad mitte töötada, siis see sisuliselt halvab riigi. Juudid peavad aru saama, et araablastel on Iisraeli riigis oluline osa," rääkis üks protestijatest Ida-Jersuualemmas, Jabal Mukaber.

"Minu arust on see mõttetu streik, sest araablastel pole millestki puudu ja nad üritavad toetada Gazat, ehkki Gaza ei toeta neid millegagi," leidis samas Jaffa elanik Dani Malachi.