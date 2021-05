Euroopa Parlament ja EL nõukogu leppisid kokku koroonasertifikaadis

Tõend, mis on kättesaadav nii digitaalselt kui ka paberil, näitab, et inimene on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, tal on kehtiv negatiivne testitulemus või ta on haigusest tervenenud. Kõigil kolmel juhul kehtib ühine õiguslik raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel väljastada kogu Euroopa Liidus kehtivaid tõendeid.

Kokkuleppele jõuti ka koroonatestide kättesaadavuse parandamises, milleks Euroopa Komisjon eraldab 100 miljonit eurot, et toetada testide ostmist.

Liikmesriigid ei tohiks kokkuleppe alusel tõendi omanikule kehtestada täiendavaid reisipiiranguid, sealjuures kohustuslikku karantiini, eneseisolatsiooni või testimise nõuet, väljaarvatud põhjendatud juhtudel, kui see on "vajalik ja proportsionaalne rahvatervise kaitseks".

Põhjendus peab võtma arvesse teaduslikke tõendeid sealhulgas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) avaldatud epidemioloogilisi andmeid. Täiendavatest piirangutest tuleks teisi liikmesriike ja Euroopa Komisjoni teavitada vähemalt 48 tundi enne piirangute kehtestamist.

Liikmesriigid peavad aktsepteerima teistes liikmesriikides välja antud vaktsineerimissertifikaate, kui vaktsineerimiseks on kasutatud Euroopa Ravimiameti poolt heaks kiidetud vaktsiini, mille alla lähevad praegu Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ja Janssen. Liikmesriikide otsustada jääb see, kas nad tunnustavad ka muude erakorraliseks kasutamiseks lubatud vaktsiinidega tehtud kaitsesüste.