Ministeerium muretseb, et toetus soodustab väärtuslike hoonete lammutamist

Kultuuriministeerium muretseb, et omavalitsustele jagatud toetus tingimusel, et nad uue hoone ehitamiseks vana lammutaks, seab ohtu kultuuriväärtuslike ehitiste säilimise.

Kui maja ei ole piisavalt suure kultuurilise väärtusega, et riiklikult võtta muinsuskaitse alla, siis jääb see otsus omavalitsuse teha. Nii tuleb teha valik, kas ka mõnda halvas seisus hoonet pidada kohalikult kultuuriliselt tähtsaks või oleks otstarbekam see üldse lammutada.

Väikse eelarvega omavalitsuse jaoks on ka oluline, milline valik on rahaliselt teostatav.

Seega mõjutavad neid otsuseid riigitoetused, selgitas ERR-ile kultuuriministeeriumi muinsukaitsenõunik Liina Jänes.

"Üldse ei vaidlusta seda, et uute energiatõhusate hoonete ehitamiseks toetust anda, aga selle sidumine lammutamisega, see oli see aspekt, mis veider tundus," ütles Jänes. "See ei ole ainult kultuuripärandi suhtes veider, see on ka keskkonna jajajälje suhtes tervikuna. Hoone ehitamisele kuluv energia on 80 protsenti kogu hoone elukaare energiast, kütmisele kulub ainult 20 protsenti."

Kultuuriministeerium tõi välja näiteks Mooste kultuurimaja ja Peri külakeskuse. Mõlemad asuvad Põlva vallas.

Vallavanem Georg Pelisaar tunnistas, et esimese lammutamist kaalutakse ja teise suhtes on nii juba otsustatud. Kõne all oleva meetme raames küll toetust ei taotletud, kuid vald otsib Pelisaare sõnul sarnaseid võimalusi.

"Renoveerimiseks me mujalt vahendeid ei saa, samas seda kultuurimaja kasutab praegu kool ka võimlana. Ilmselgelt tänapäeval ei klapi juba omaaegne ventilatsioon nõuetega. Kas valida võimalus, et me taastame hoone ja seda täies mahus omavalitsuse eelarvest või siiski me otsustame selle hoone lammutada ja hoopis ehitada uus. Mingil juhul me ei saa sellist varianti, kus kõik oleks rahul," tõdes Pelisaar.

Rahandusministeeriumi nõunik Tarmo Kivi ütles, et kultuuriväärtuslike hoonete lammutamiseks toetust ei anta.

Kultuuriväärtuslikkust hindab siiski omavalitsus ise.

Kivi nentis, et kui selgub, et on tekkinud surve kultuuri lammutada, tuleb midagi muuta. "Kas on midagi mida me omalt poolt saame teha nii selle meetme kui võib olla teiste meetmete osas, mida alles välja töötama hakatakse?" arutles ta.