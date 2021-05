Iisraeli ja palestiinlaste relvarahu on seni pidanud

Iisraeli ja palestiinlaste vahel sõlmitud relvarahu on siiani pidanud ning Gazasse on hakanud saabuma humanitaarabi.

Tuhanded palestiinlased, kes õhurünnakute eest põgenesid, on koju pöördumas. ÜRO hädaabi keskfond on eraldanud humanitaarabiks Gazale 18,5 miljonit dollarit.

Abi Gaza ülesehitamiseks on pakkunud ka USA president Joe Biden, kes samas rõhutas, et ainus lahendus konfliktile on kõrvuti eksisteerivad Palestiina ja Iisraeli riik.

Iisraeli õhurünnakutes Gazas sai surma 248 inimest, neist 66 last. Kodu kaotas ligikaudu 120 000 inimest.