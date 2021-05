Ööpäevaga lisandus vaid 77 nakatunut

Alla 100 positiivse testi lisandus Eestis viimati 3. novembril 2020, kui terviseamet teatas 80 nakatunust.

Ööpäevaga suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene. Kokku on Eestis alates pandeemia algusest surnud 1241 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku kaheksa. Haiglaravil on 187 inimest, mida on küll nelja võrra enam kui pühapäeval, aga esmaspäevahommikused haiglaravi numbrid ongi suuremad, sest nädalavahetustel haiglatest patsiente reeglina välja ei kirjutata.

Intensiivravil on 30 inimest, neist 17 juhitaval hingamisel. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 133 inimest (71 protsenti).

Seitsmes maakonnas nakatunuid ei lisandunud

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 36 inimesel. 30 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 10, Pärnumaale üheksa, Tartumaale kuus, Valga ja Viljandimaale viis, Valgamaale kaks ja Lääne-Virumaale üks uus nakkusjuhtu.

Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Põlva-, Rapla- ja Saaremaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kolme positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Eestis on alates pandeemia algusest koroonaviirus tuvastatud 128 669 inimesel.

Eesti nakatumisnäitaja on 250,87

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 250,87 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,3 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 3729 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 437 731 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 226 105 inimesel.

Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaa.