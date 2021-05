Eesti soovitab lennufirmadel Valgevene õhuruumist hoiduda

"Paljud lennufirmad on tänaseks juba otsustanud üle Valgevene lendamisest hoiduda. Euroopa tippjuhid jõudsid eile hilisõhtul sama seisukohani ning Eesti ametlik soovitus läheb täna samuti kõikidele Eesti lennufirmadele," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Aas märkis, et reisijatele tähendab see osadel lendudel pikemat lennuaega, lennufirmadele veidi suuremat kütusekulu. "Aga me ei saa ignoreerida Valgevene hiljutisi käike," sõnas Aas.

Soovitus hakkab kehtima alates 25. maist ja põhineb esmaspäevasel Euroopa Ülemkogu otsusel, mis kutsub ülesse kõiki Euroopa Liidu lennufirmasid lendudel vältima Valgevene õhuruumi.

Kuna Ryanairi lennuki maanduma sundimisega võidi rikkuda lennunduskonventsioonidega kehtestatud nõudeid ja muid rahvusvahelisi kokkuleppeid, siis käsitletakse teemat ka sel pühapäeval Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis (ICAO).

Otsus Tallinna ja Minski vaheliste lendude keelustamise ning Valgevenele kuuluvatele lennuvedajatele Eesti õhuruumi sulgemise kohta tehakse ühiselt koos teiste EL liikmesriikidega vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu poolt tehtavale otsusele.

"Belavia saab lennata seni, kuni tuleb oodatud sanktsioonidekava Valgevene suunas," lisas Aas.