Eesti firma lennuk käis Minskis hoolimata EL-i vastupidisest soovitusest

EASA andmetel maandus kolmapäeval Minski lennujaamas kaks Euroopa Liidu õhuruumist tulnud lennukit - Eestis registreeritud Panaviatic ning Saksa ettevõtte Air Hamburg lennuk. Neist Panaviaticu lennuk P.180 ka lahkus samal päeval Minski lennuväljalt.

Piaggio P.180 Avanti on Itaalia päritolu topeltturbopropellermootoritega väike reisilennuk. Panaviatica kodulehe andmeil mahutab nende lennuk Piaggio Avanti Evo II kuni kuus reisijat ning sellel on kuni kaks meeskonnaliiget.

Panaviaticu lend saabus Kirde-Poolast Olsztyn-Mazury lennuväljalt ja lendas tagasi Poolasse Katowice lennuväljale.

Panaviaticu telefonilt vastanud inimene ei soovinud lendude teemal ERR-ile kommentaare anda.

Air Hamburgi lennuk Embraer Legacy 600/650 (E35L) saabus Minskisse Montenegro rannikulinna Tivatit rahvusvaheliselt lennuväljalt.

EASA väljastas teisipäeval oma turvainfo bülletääni (SIB), milles soovitas liikmesriikide lennuoperaatoritel ning kolmandate riikide lennufirmadel, kellel on EASA luba, hoiduda Minski rahvusvahelisest lennujaamast välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik ohutuse seisukohast.

Euroopa Liidu liidrid kutsusid esmaspäeval vastusena Ryanairi lennuki maanduma sundimisele ja selle pealt opositsiooniaktivisti kinnivõtmisele Minskis kehtestama Valgevene suhtes täiendavad sanktsioonid, muuhulgas piirama ka lennuühendusi selle riigiga.

EASA märkis oma teates, et Valgevene võimude tegevus pühapäeval tekitab küsimusi, kas nad järgisid rahvusvahelisi lennundusreegleid. EASA on asunud juhtumit põhjalikult uurima.