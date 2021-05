Valgevene õhuruumi piirangud Euroopa lennundust oluliselt ei mõjuta

Sisuliselt vaid päev pärast Valgevene võimude korraldatud lennuintsidenti suutsid riigijuhid Euroopa Ülemkogul neid selle eest karistada. Valgevene lennukid ei tohi enam Euroopa Liitu siseneda ning Euroopa lennufirmadel soovitatakse nende õhuruumi vältida. Samuti laiendatakse sanktsioonide nimekirja olulisel määral.



Riigijuhtidel oli ka lihtne seda otsust teha, sest Valgevene lennufirmad või õhuruum ei ole eurooplastele möödapääsmatult olulised.

"Euroopa lennundusele sellel mingit arvestatavat mõju ei ole. Valgevene ise on olnud väga pisike lennundusturg," ütles Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei "Aktuaalsele kaamerale".

Kuigi juba seni on tulnud lennufirmadel vältida ka Ida-Ukraina õhuruumi, siis Valgevene lisandumine ei tee lende väga palju pikemaks.

"Keskmine ümberlendamine on umbes 69 kilomeetrit, mis lühema lennu puhul on täiesti arvestatav, aga pikemate lendude puhul on see mõju muidugi väiksem," selgitas Hololei.

Peaminister Kaja Kallase sõnul olid riigijuhid Valgevene teemal väga ühte meelt ning arutelu käigus tehti sanktsioone karmimaks.

"Tegelikult diskussioon sanktsioonide üle läks palju konkreetsemaks ehk ettevõtted, mis kuuluvad just Valgevene riigile, kus Valgevene võim saab kasu või raha selleks, et oma repressiivseid tegusid jätkata," rääkis Kallas.

Kuigi enne Ülemkogu oli juttu ka võimalikest piirangutest kogu transiidile läbi Valgevene, oleksid sellel siiski teatud nõrkused.

"Valgevenes kannatavad inimesed ei tohi rohkem kannatada kui on vajalik. Seal tuli välja see, et kui Valgevene opositsiooni esindajad tahavad Valgevenest lahkuda, siis ei peaks see olema võimatu läbi meie enda piirangute," selgitas peaminister.