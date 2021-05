Tallinnas Nõmme tõusul piirab teeremont suve lõpuni liiklust

"Taastusremonttööde käigus uuendatakse Ehitajate teel Suusa tänavast Sõpruse puiesteeni sõidu- ja kõnniteede asfaltkate, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning korrastatakse töömaale jäävad kaevupäised. Teostatakse ka puude hoolduslõikus. Asfaltkate uuendatakse ka Sõpruse puiestee Ehitajate tee ja Akadeemia tee ringristmikul," teatas Tallinna linnavalitsus. "Töid teostataks etapiti."

Taastusremont läheb maksma 300 000 eurot, teatas linn.

Samaaegselt Ehitajate tee taastusremondiga teostatakse ka Kadaka tee kapitaalremonti, mis samuti liiklust segab.

"Ühelt poolt on see kindlasti positiivne, sest tänavu suvel saavad korda kaks meie linnaosa suuremat magistraali. Teiselt poolt aga peavad autojuhid arvestama ajutiste liikluspiirangutega. Kuna mõlemat teed kasutavad aktiivselt transiidina teiste linnaosade elanikud, siis minu kõige suurem palve oleks just neile: palun võimalusel kohendage teeremondi ajaks oma tavapäraseid marsruute nõnda, et need ajutiselt ei kulgeks mööda remonditavaid tänavaid," kutsus üles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

Ehitajate tee jääb tavaliiklusele avatuks ning ehitustöid teostatakse ka öisel ajal, ent ehitustööde ajaks kehtestatakse tänavalõigul ajutised liikluspiirangud. Ajutist liikluskorraldust korrigeeritakse vastavalt tööde etappidele.

Ehitajate tee remonditöid teostab AS Tariston.