2022. aasta riigieelarvele valmis juba seletuskiri

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Märt Belkin ütles kolmapäeval ERR-ile, et riigieelarve baasseadus näeb ette, et valitsus kiidab hiljemalt kaheksa kuud enne järgmise eelarveaasta algust ehk aprilli lõpuks heaks riigieelarve eelnõu - samal ajal kui kinnitatakse ka riigi eelarvestrateegia.

"Valminud 2022. aasta riigieelarve seletuskiri käibki selle eelnõu kohta, mis kajastab tuleva aasta riigieelarve läbirääkimiste seisu aprilli lõpus," sõnas Belkin.

Belkin selgitas, et kevadel ei tule valitsusel eelarve eelnõud siiski riigikogule esitada - põhiseaduse järgi tuleb seda teha kolm kuud enne eelarveaasta algust ehk septembri lõpuks.

"Kuna enne seda valmib ka rahandusministeeriumi uus suvine majandusprognoos, siis selle alusel selgub, kas on vaja eelarve tasakaalu tagamiseks eelarvet sügisel korrigeerida. Kui on vaja, siis peab valitsus baasseadusest tulenevalt avama kevadel heaks kiidetud 2022. aasta riigieelarve arutelud sügisel. Muul juhul on arutelude avamine valikuline," lausus ta.

"Kui eelarvet on vaja korrigeerida või kui valitsus otsustab ise arutelud enne eelnõu riigikogule esitamist uuesti avada, valmib uus seletuskiri, mis kajastab eelnõu seisu riigikokku saatmise hetkel," lisas Belkin veel.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar (KE) ütles, et muutus seletuskirjas saab ilmselt olema minimaalne.

"Eks ta 90 protsendi ulatuses jääb samaks, aga mingeid muutusi kindlasti tuleb," lausus Savisaar.

"Mina ei ole seda seletuskirja veel lugenud. Iseenesest on see tavapärane praktika, et riigieelarve esmane versioon valmib koos riigi eelarvestrateegiaga (RES). Aga detaile täpsustatakse veel terve suve ja septembris jõuab ta riigikogusse. Selleks ajaks valmib see lõplik versioon. Vahepeal on ta ikkagi pigem töödokument," rääkis Savisaar.