Valitsus võtab juuni keskpaigast kasutusele koroonatõendi suurüritustele

"Alates 14. juunist tohib korraldada suurema osalejate arvuga üritusi, kui neil osalevad üksnes negatiivse testi tulemusega, Covidi läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud inimesed. Me plaanime piloteerida Covid-sertifikaati selliselt, et me saaksime teha ka suuremaid üritusi, ilma, et see tooks kaasa suuremat nakkusohtu," rääkis Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Selle tõendi mõte on see, et on võimalik näidata, et sa ei ole ohtlik teistele ja oled terve," lausus Kallas.

"Vabatahtlikult selle digitõendi abil mahtude suurendamine on igale organisatsioonile ja külastajale võimalus, mitte kohustus. Saab ka muudmoodi, aga siis on piirarvud madalamad," lisas ta.

Kallas rääkis, et kuigi koroonaviiruse leviku riskitase on veel kõrgel, muutub olukord siiski samm-sammult paremaks.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rõhutas, et kõnealuse digitõendi puhul tegemist ei ole vaktsineerimispassiga. "See mõte on see, et inimene on kas negatiivse testi, on läbipõdenud haiguse või on kahekordselt vaktsineeritud. Need kolm on võrdsustatud," selgitas Kiik.

"Kõigi nende ürituste puhul on eesmärk võimaldada rohkem erinevaid ohutuid üritusi, kui see oleks teostatav ilma usaldusmeetmeteta," märkis Kiik.

Kiige sõnul oleks digitõendiga lubatud korraldada siseruumides kuni 2000 inimesega ja välitingimustes kuni 6000 inimesega üritusi. "Need numbrid võivad suve jooksul muutuda. Siht on juuni keskpaigast selline korralduslik võimalus kasutusele võtta," sõnas Kiik.

Ilma digitõendita saaksid juuni keskpaigast ürituste korraldajad teha üritusi, kus siseruumides tohib olla kuni 600 inimest ja väljas kuni 1000.

Kiik rääkis, et digitõend kehtiks seni kuni pandeemia ei ole läbi saanud. Ta lisas, et Eestis ja Euroopas jõutakse karjaimmuunsuseni suve lõpuks.