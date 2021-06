Kümned kohtumised pole pannud Soomet reisipiiranguid vähendama

Eesti ja Soome poliitikud ja ametnikud on pidanud kümneid koroonapiirangute teemalisi kohtumisi, kuid seni ei ole Soome järgi andnud ja leevendanud Eesti kodanikele kehtestatud sisenemispiiranguid. Soome annab lootust, et olukord võib muutuda Euroopa Liidu koroonatõendi kasutuselevõtu järel.

"Olen oma Soome ametikaaslase Sanna Mariniga töörände teemal rääkinud korduvalt, sealjuures Ülemkogu kohtumistel. Lisaks olen Ülemkogul tähelepanu juhtinud sellele, et töörände piiramine pole kooskõlas Euroopa Liidu Nõukogu soovitustega. Teisedki valitsuse liikmed on oma Soome kolleegidega töörände piirangute leevendamisest mitmeid kordi rääkinud. Olukord on keeruline ja puudutab tuhandete Eesti perede elukorraldust ning seepärast jätkame tööd lahenduse nimel," ütles peaminister Kaja Kallas pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

Avalikult pole Eesti riigi mure oma kodanike naaberriiki reisimise pool aastat kestnud tõkestamise pärast kuigi nähtav.

"Välisministeeriumite koordineerimisel ja sotsiaalministeeriumite, tervishoiuametite, siseministeeriumite ja teiste asjaomaste ametkondade osalemisel toimuvad ühe-kahe nädala tagant kahepoolse COVID-19 töögrupi kohtumised. Sel aastal on toimunud kohtumiseld 27. jaanuaril, 3. veebruaril, 10. veebruaril, 17. veebruaril, 3. märtsil, 17. märtsil, 31. märtsil, 14. aprillil, 28. aprillil, 10. mail, 24. mail ja 31. mail," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Kristina Ots teisipäeval ERR-ile.

Lisaks suhtlevad regulaarselt kahe riigi välisministrid, märkis Ots.

Nii toimus 29. jaanuaril välisminister Eva-Maria Liimetsa ametlik visiit Helsingisse, kuid välisministrid on pidanud omavahel telefonivestlusi (viimati 15. ja 30. aprillil) ning kohtunud ka Euroopa Liidu välissuhete nõukogu raames töörände kui aktuaalse, akuutse mure teemal asjade seisu ja võimalike arengute arutamiseks, ütles välisministeeriumi pressiesindaja.

Samuti on tõstatanud oma kontaktides Soome kolleegidega Eesti mure ja valmisoleku võtta olukorrale lahenduse leidmiseks vajadusel täiendavaid meetmeid nii president, riigikogu esimees, peaminister, kaitseminister, sotsiaalminister, väliskaubandusminister ja paljud teised Eesti riigi esindajad, loetles välisministeeriumi kõneisik.

Ta meenutas ka seda, et riigikogu võttis aprillis 83 poolthäälega vastu pöördumise Soome parlamendi poole, milles väljendas väga selgelt Eesti avalikkuse muret.

"Eesti on pea kõikidel viimase aja kahepoolsetel kohtumistel tõstatanud kõige olulisem teemana COVID-19-ga seotud liikumispiirangute küsimuse, sealhulgas nende kestust arvestades ka mõju piiriüleste töötajate peredele," märkis Ots.

Soome: EL-i digitaalne koroonatõend võib tuua muutuse

Soome saatkonna pressinõunik Sanna-Leena Immanen rõhutas oma vastustes ERR-ile, et praegused piirangud, mis sisuliselt välistavad töörände Eestist, kehtivad 15. juunini ning need ei tee vahet Eesti ja teiste riikide kodanikel. Samas andis ta lootust, et Euroopa Liidu digitõendi käivitumisel võib Soome oma poliitikat muuta.

"Praegune valitsuse otsus oluliselt piirata tööreisiliiklust kehtib kuni 15. juunini. Piirangud kehtivad ühtsetel alustel ka saabujatele teistest riikidest peale Eesti. Soome valitsus arutab piiranguid reeglipäraselt," ütles Immanen.

Immaneni sõnul kehtib Soome sisenemisel nakkusnäitaja piirarv 25 nakatumist viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta ning kõikidest riikidest, mille näitaja on madalam, on võimalik vabalt Soome siseneda.

"Üle selle on kõrgendatud risk viiruse levikule. Laeva- ja lennufirmad jälgivad Soome Tervise ja Heaolu Instituudi soovitust nõuda reisijatelt enne reisi algust negatiivset testitulemust ning seda ka Soome kodanikelt. Kõik meetmed on kasutusel riskide maandamiseks ja suunatud vaid ja ainult koroonaviiruse vastu," rõhutas saatkonna pressinõunik.

Küsimusele, kuidas Soome suhtub esmaspäeval Euroopa Komisjoni esitatud soovitustele, mille kohaselt liikmesriigid võiksid ühtlustada ja leevendada liikumispiiranguid, mis puudutavad koroonatõendi omanikke, vastas Immanen, et sellekohane seadusandlus on Soomes ettevalmistamisel.

"Valitsuse ettepanekud parlamendile koroonastrateegia muutmiseks on valmimas. Seaduseelnõud on hinnangute saamiseks välja saadetud," märkis saatkonna esindaja. Ta viitas ka pere- ja sotsiaalteenuste ministri Krista Kiuru 21. mail öeldule, kui ministri sõnul hakatakse tulevikus piiriületusel arvestama koroonatõendit, mis kinnitab selle omaniku vaktsineeritust, haiguse läbipõdemist või hiljuti antud negatiivset koroonatesti.

Soome lubab praegu Eestist ainult riigi ja ühiskonna toimimiseks vältimatut töörännet ning teatud erigruppide liikumist, teisisõnu on välja valinud enda vaatenurgast vajalikud üksikud grupid. See on seadnud keerulisse olukorda tuhanded Eesti pered, mis ei saa omavahel kohtuda, kuna mõni pereliige on Soomes tööl ning ei saa piirangute tõttu Eestis käia. Samuti võib pikalt Soomes viibinud Eesti residentidel tekkida Soome maksuresidentsus ilma, et nad seda oleksid soovinud.

Soome tegevus on vastuolus Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõttega ja sellele on tähelepanu juhtinud ka Euroopa Komisjon.