Seeder ei taha veel Isamaa esimeheks uuesti kandideerimisest teatada

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et ta ei soovi veel öelda, et kavatseb uuesti erakonna juhiks kandideerida.

"See lähipäevadel saab teatavaks, et mis otsuse ma teen. Tänasest on võimalus kandidaate registreerida. Nii nagu meil kord ette näeb, on kandideerimiseks vaja toetusallkirju. Nii et tänasest hakatakse neid korjama ja lähipäevadel kandidaadid kõik teatavad, kes esimeheks ja kes eestseisusesse kandideerivad," ütles Seeder ERR-ile.

ERR küsis Seedrilt, kas ta veel ei tea, kas ta kavatseb kandideerida või mitte.

"Mina teatan sellest siis, kui mul on ka allkirjad kogutud, et asi oleks korrektne. Ja siis ma ka teatan oma otsusest. Enda jaoks olen ma otsuse teinud," lausus Seeder.

Ka Seedri võimalik vastaskandidaat Lavly Perling ei soovinud veel öelda, kas pürgib Isamaa juhiks.

"See suurkogu otsus ongi nii värske. Me saame nädalavahetusel kindlasti kokku oma meeskonnaga ja siis teeme oma plaanid. Nii et küllap uudised tuleks järgmise nädala algul, hetkel ei ole veel midagi kommenteerida," ütles Perling.

Isamaa e-volikogu kiitis kolmapäeva õhtul heaks eestseisuse ettepaneku, mille kohaselt toimub erakonna suurkogu füüsilisel kujul 20. juunil Tartu lauluväljakul.