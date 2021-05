Briti peaminister võõrustas Ungari peaministrit

Neile, kes Ungari peaministri vastuvõtmisesse kriitiliselt suhtusid, vastas Johnson, et tegemist oli rutiinse kohtumisega Euroopa Liidu ühe riigi liidriga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaministri pressiesindaja sõnul on Londoni koostöö Budapestiga tähtis Suurbritannia jõukuse ja julgeoleku seisukohast. Ta rõhutas samas, et sellistel kõnelustel ei jää tõstatamata ka inimõiguste küsimused.

Pressikonverentsil küsiti Orbanilt, kas ta näeb Johnsonit liitlasena, kellega koos saab Brüsselit torkida.

"Ta esindab riiki, kellel on tuumavõimekus, kes on tõenäoliselt kuuendal kohal maailma kaubavahetuses. Nii et see on teine mõõde, ma ei saa end temaga võrrelda. Ungari on kümne miljoni riik, ärge unustage seda," vastas Orban.