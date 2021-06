Carrie Johnsoni pulmakleit oli renditud

Carrie Johnson on keskkonnakaitsja ja ta soovis pulmakleidi rentida. Kiirmoe mõju pärast on ühekordselt kasutatavate rõivaste populaarsus Suurbritannias märkimisväärselt kasvanud.

Carrie Johnson tellis pulmasaladuse hoidmiseks kolm eraldi kleiti, teatas The Times.

Carrie Johnson palkas kleidid oma lemmikmoefirmast My Wardrobe HQ.

"Me ei teadnud milleks need kleidid mõeldud olid. Meil paluti lihtsalt mõned asjad tarnida. Nädalavahetusel toimunud tseremoonia oli meile kõigile üllatus," ütles My Wardrobe HQ asutaja Sacha Newall.

Boris Johnson abiellus Carrie Johnsoniga laupäeval Westminsteri katedraalis sõprade ja perekonna juuresolekul. Tseremooniast võttis osa umbes 30 külalist.

Johnson oli alles teine ametisolev Briti valitsusjuht, kes abiellus ja esimene ligi kahesaja aasta jooksul. Viimati abiellus Suurbritannia peaminister, Robert Jenkinson, 1822. aastal.

Boris Johnson on olnud varem abielus kaks korda ning oma viimase naisega vormistasid nad lahutuse eelmise aasta novembris.