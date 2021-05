Rakveres asuv uksetehas palkab korraga juurde 160 töötajat

Alates teisipäevast võetakse Jeld-Weni Rakveres asuvas tehases kasutusele uus, 12-tunnine töögraafik. Tehase võimsust hakatakse järk-järgult tõstma vastavalt sellele, kui edukas on töötajate värbamise protsess.

"Selle aja jooksul, kui maailmas oli pandeemia, õnnestus meil oma turupositsiooni tugevdada. Me võitsime uusi turge ja uusi kliente ka vanadel turgudel. Nõudlus meie toodete järele on kasvanud üle 30 protsendi. Sellest tulenevalt peame avama uue vahetuse," rääkis Jeld-Weni Rakvere tehase juht Oleg Lavrenov.

USA juurtega ettevõtte Euroopa osa suurim tehas annab Rakveres tööd 800 inimesele.

Lavrenovi sõnul algavad palgad 700 eurost ja ulatuvad 2500 euroni. "Meie töötajate palgaskaala on väga lai ja kõik sõltub inimeste võimekusest. Palgad algavad lihttöölistel 700 eurost, kuid kui inimene on õppimisvõimeline ja on valmis võtma endale suuremat vastutust, siis võib palk kerkida ka 2500 euroni," lausus ta.

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kristi Moldau sõnul on väga erakordne, et üks ettevõte otsib Lääne-Virumaal 160 uut töötajat.

Moldau hinnangul on praegu tööjõuturul olukord kahetine. Töötukassas on end arvele võtnud palju tööharjumusega inimesi, kes on olnud tööta lühikest perioodi. Samas on inimeste suhtumine tööaega muutunud.

"Meil on töötuna arvel päris palju inimesi, kes soovivad siiski tööle naasta. Aga komistuskiviks võivad jääda öövahetused, mis selle tööga kaasnevad. Tänapäeval inimene siiski eeldab ja ootab paindlikumat tööaega ja osalist tööaega," lausus Moldau.

Kokku otsib töötukassa kaudu Lääne-Virumaal praegu tööd 2000 inimest.