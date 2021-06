Isamaa avaldas suurkogu kandidaatide nimekirja

Isamaa esimehe kohale kandideerivad Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling.

Isamaa Eestseisuse 20 kohale kandideerivad kokku 34 kandidaati, kelleks on Harri Juhani Aaltonen, Raivo Aeg, Anne Eenpalu, Heiki Hepner, Helen Hääl, Juhani Jaeger, Friedrich Kaasik, Siim Valmar Kiisler, Kaspar Kokk, Aivar Kokk, Tõnis-Martin Kons, Tarmo Kruusimäe, Kaido Kukk, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Mihhail Lotman, Indrek Luberg, Mart Luik, Tõnis Lukas, Mart Maastik, Andres Metsoja, Tõnis Palts, Marko Pomerants, Urmas Reinsalu, Sirle Rosenfeldt, Ann Räämet, Tiit Salvan, Sven Sester, Priit Sibul, Riina Solman, Raivo Tamm, Jan Trei, Kristjan Vanaselja, Marja-Liisa Veiser ja Priit Värk.

Isamaa aukohtus on aga kokku üheksa kohta, erinevaid kandidaate on 16. Nendeks on Henrik Aavik, Katrin Heele Anderson, Priit Humal, Mari-Ann Kelam, Hanno Kirschfeldt, Kati Kuusk, Agu Laius, Margit Leerimaa, Pille Lill, Tarmo Linnas, Andres Luus, Kristina Märtin, Janek Raik, Birgit Remiküll, Jaan Vaiksaar ja Avo Üprus.

Revisjonikomisjonis saab olla viis inimest, kandidaate on aga ühe võrra rohkem: Aare Aava, Riina Kitt, Madis Kübar, Andero Laur, Piret Maasik ja Anne Nõgu.

Isamaa suurkogu toimub 20. juunil Tartu lauluväljakul.

Praeguse esimehe Helir-Valdor Seedri kandidatuuri esimeheks on üles seadnud 100 inimest ning Lavly Pelingut toetab 205 inimest.

Seedri ülesseadjad erakonna esimeheks kandideerimisel

Riina Solman, Jüri Luik, Heiki Hepner, Raivo Aeg, Raivo Tamm, Riho Terras, Tunne Kelam, Mari-Ann Kelam, Urmas Reinsalu, Üllar Saaremäe, Aivar Kokk, Tõnis Lukas, Andres Metsoja, Tarmo Kruusimäe, Tarmo Loodus, Lagle Parek, Pille Lill, Avo Üprus, Lauri Vahtre, Sven Sester, Priit Sibul, Mart Maastik, Parvel Pruunsild, Trivimi Velliste, Vootele Hansen, Kaspar Kokk, Ann Räämet, Mihhail Festšin, Mart Luik, Anne Eenpalu, Marko Tutus, Jaak Pihlak, Kaupo Kase, Hovard Nurme, Rein Kikas, Heiki Raindle, Zurab Kvaratshelija, Harri Juhani Aaltonen, Gert Elmaste, Epp Rebane, Ene Saar, Elina Kubi, Maarja-Liis Sild, Ly Kirt, Aivi Aruoja, Ellen Piirak, Lembit Kruuse, Hanno Kirschfeldt, Rivo Aren, Rein Anton, Jaanus Kaasik, Gustav Parts, Hermann Kalmus, Alar Tael, Anett Suits, Kätly Soorm, Jaak Pihlak, Ervin Tamberg, Arvo Pede, Dmitri Orav, Alar Karu, Maria Christensen, Karl Sander Kase, Helina-Diana Helmdorf, Dajaana-Jessica Vaher, Külli Uuemõis, Katrin Hele Anderson, Piret Maastik, Gerli Lehe, Merike Käver, Lea Nilson, Hille Marandi, Mart Marandi, Karl Jaagup Vahtre, Priit Humal, Helle Püss, Hennu Sepp, Olavi Udam, Sander Sillaste, Jane Koitlepp, Roland Tulik, Kalle Piir, Jarmo Helimets, Teet Lindma, Meelis Kanep, Irma Vare, Kalle Liebert, Uno Holmberg, Rain Sangernebo, Marja-Liisa Veiser, Helen Hääl, Rein Adamson, Georg Linkov, Toomas Rätsep, Kaaleb Humal, Ants Hiiemaa, Mikko Kuusk, Toivo Jürgenson, Juhani Jaeger ja Tõnis Palts.

Perlingu ülesseadjad erakonna esimeheks kandideerimisel

Aare Arva, Aare Palmsalu, Aarne Taal, Ago Kaasik, Agu Laius, Aili Avi, Aili Kuppart, Ain Suurkaev, Aivar Helstein, Aivar Oruste, Alari Kirt, Aleksander Oksmann, Andero Laur, Anders Hedman, Andres Jalak, Andres Kaarmann, Andres Klaar, Andres Laisk, Andres Lillemäe, Andres Toode, Angela Lõhmus, Anne Hansberg, Anne Nõgu, Anneli Heinsoo, Annika Veski, Anton Leichter, Ants Kuusk, Arvo Ninn, Arvo Veskimets, Assar Tops, Birgit Remiküll, Eike Pärnamägi, Einar Vallbaum, Ela Tomson, Elari Hiis, Elle Kull, Elle Lees, Elo Tust, Ene Künnap, Ene Olle, Erwin-Arved Leis, Eve Kõlli, Evelyn Danilov, Friedrich Kaasik, Greta Pukk, Gunnar Kellamov, Hanna-Lisett Koppel, Heino Vimberg, Heldi-Marin Ots, Helen Leuska, Helgur Kaabel, Heli Kirsi, Helin Veetõusme, Helle Hallika, Henn Pärn, Henrik Aavik, Henrik Hololei, Illimar Lepik von Wirén, Indrek Luberg, Indrek Poolak, Inga Kupp-Silberg, Ingrid Mühling, Inno Naur, Ivar Männamaa, Iveta Tomera, Jaak Kumar, Jaan Audru, Jaan Elgula, Jaan Kolberg, Jaan Mihkel Uustalu, Jaan Tross, Jaanus Laidvee, Jaanus Lember, Jaanus Reisner, Jakob Mellov, Janek Raik, Johannes Kant, Juta Küttis, Jürgen Aosaar, Jüri Ellram, Jüri Kaugerand, Jüri Utt, Kadri Kopli, Kadri Tillemann, Kadri Vanem, Kaido Klaats, Kaido Kukk, Kaidu Meitern, Kalev Vapper, Kalju Kertsmik, Kalvi Jõesaar, Karina Ender, Karl Sander Kase, Kati Kuusk, Kati Käpp, Kaupo Rätsepp, Kaupo Sempelson, Koit Saarevet, Kristel Volmre, Kristina Märtin, Kristjan Roosipõld, Kristjan Vanaselja, Kuldar Väärsi, Kätlin Kuldmaa, Kätlin-Mariin Rapp, Laine Kärk, Lembit Lõhmus, Leonardo Meigas, Liane Uudeküll, Maarika Lausvee, Madis Kübar, Madis Särglepp, Mai Loog, Maie Lavrentjeva, Maire Kruusamägi, Margit Leerimaa, Margo Klaasmägi, Mari Mandre, Mariet Mentaal Jensen, Marika Prik, Marion Talli, Marius Aave, Marko Pomerants, Marko Tiidelepp, Mart Keerutaja, Marten Kokk, Martin Loog, Mati Riimaa, Mati Tambur, Meelis Golberg, Meelis Härms, Merilen Mentaal, Merle Krigul Seeder, Mihkel Kübar, Milvi Jänes, Monika Liiv, Nele Noorkikas, Olav Aarna, Ott Kaldma, Peeter Hermik, Peeter Kaldur, Pipi-Liis Siemann, Piret Maasik, Pjotr Krjutškov, Priidu Pärna, Priit Pavelson, Priit Põldmäe, Priit Värk, Rain Leichter, Rainer Lomp, Rait Mattias Salvan, Raivo Aavisto, Raivo Pink, Raul Taul, Reet Kilgas, Rein Riga, Riina Kitt, Riina Männik, Rudolf Kasper Naruski, Sandra Sepp, Sergei Kivi, Sergei Skorohhodov, Sigrid Nuutre, Siim Kabrits, Siim-Valmar Kiisler, Silvi Köök, Silvi Ojamuru, Svea Talving, Taavi Rajur, Taimi Hüvonen, Taimi Lõhmus, Tauno Tammeoja, Tauri Tiik, Teet Paju, Terje Mitt, Tiia Rantanen, Tiia Raudma, Tiia Rosenberg, Tiina Ester, Tiina Halling, Tiina Intelmann, Tiina Oraste, Tiit Laiksoo, Tiit Leier, Tiit Matsulevitš, Tiit Naber, Tiit Peedu, Tiit Salvan, Tiiu Toom, Toomas Tamm, Tõnis Hilep, Tõnis-Martin Kons, Tõnu Laidla, Veiko Lõhmus, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Viljar Laidvee, Viljar Pennert, Ville Vallaste, Väino Mets, Väino Miil, Üllar Heinsoo, Ülle Mitt, Ülo Kukk, Ülo Timuska ja Ylle Tampere.