Lavly Perling kandideerib Isamaa esimeheks

Perlingu vastaskandidaat on Isamaa praegune esimees Helir-Valdor Seeder.

Erakonnaliikmetele saadetud kirjas ütles Perling, et suurkogu on see hetk, kus Isamaal on võimalus taas tõusta laiapindseks, Eestile arenguspurti pakkuvaks, igas valdkonnas Eesti parimate teadlaste, ekspertide ja asjatundjatega koostööd tegevaks erakonnaks.

"Meil on selleks inimesed, ideed ja plaan. Isamaa muutus pole asi iseenesest. Seda on vaja Eestile ning seda inimesed meilt ootavad."

Perlingu sõnul on Eesti elu parandamiseks vaja teha raskeid, mitte iseenda, vaid Eesti huvidest lähtuvaid otsuseid. "Panna lauale maksureform, rääkida tervishoiu- ja haridusreformidest ning kujundada ümber majanduskeskkond, et anda Eestile konkurentsivõime maailmas."

Endine riigi peaprokurör, nüüd poliitikasse siirdunud Perling ütles, et Isamaal võiks alates juunist olla kolm eesmärki - muutuda juhtivaks opositsioonijõuks, kindlustada Isamaa kohalolek üle Eesti ning viia erakond 2023. aasta parlamendi valimisteks kolme suurema hulka. "Selleks on vaja taaskäivitada organisatsioon, tuua erakond raskest seisust välja ja liita meid ühtseks jõuks."