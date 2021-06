Türgi luurajad röövisid opositsioonijuhi sugulase

Selahaddin Gülen jäi eelmisel kuul Nairobis kadunuks ja on nüüd Türgis vahi all, teatas The Times. Ankara leiab, et Selahaddin kuulub Gülenistide võrgustikku.

Güleniste juhib islamivaimulik Fethullah Gülen. Ta kuulus aastaid Türgi kõrgeimasse võimuhierarhiasse. Gülen oli vahepeal ka president Recep Tayyip Erdogani liitlane.

Türgi meedias on Selahaddini "naasmist" laialdaselt kajastatud. Avaldatud on kaadrid, kus Selahaddin on käed raudus politseijaoskonnas, teatas The Times.

Selahaddini naine Seriyye Gülen teatas sotsiaalmeedias, et tema abikaasa rööviti ainult seetõttu, et tema perekonnanimi on Gülen.

Fethullah Gülen ise elab juba 1999. aastast USA-s eksiilis. Washington keeldub teda Ankarale väljaandmast. Gülen eitab igasugust seotust 2016. aasta riigipöörde korraldamisega. Siiski lekitatud Euroopa Liidu luurearuanne väitis, et gülenistid olid riigipöörde korraldamisega tugevalt seotud.

Pärast riigipööret vallandati üle Türgi 20 000 sõjaväelase. Puhastused jätkuvad endiselt. Kokku vallandati Türgis üle 150 000 inimese.