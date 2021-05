EL teatas, et jälgib Venemaa keeldumisi lende vastu võtta

Austrian Airlines teata neljapäeval Viini-Moskva lennu tühistamisest, sest Vene võimud ei kiitnud heaks marsruudimuutust Valgevene õhuruumi vältimiseks.

Air France oli samal põhjusel sunnitud kolmapäeval Pariisi-Moskva lennu ära jätma.

Air France tühistas ka reedel ühe lennu Pariisist Moskvasse, kuna Venemaa ei nõustunud lennuplaaniga, mis oleks vältinud Valgevene õhuruumi.

"Me ei tea, kas see on juhtumipõhine, kas need on üksikjuhtumid või Vene võimude üldine norm sundimaks Euroopa lennukeid üle Valgevene lendama," ütles Borrell ajakirjanikele.

"Juhtumeid on mitu. Mõned lennukid ei ole saanud maanduda või õhku tõusta. Ausalt öeldes tuleb meil oodata ja vaadata, enne kui hakkame meetmeid rakendama."

Valgevene sundis pühapäeval Ryanairi Ateena-Vilniuse lennuki Minskis maanduma, et võtta kinni pardal olnud opositsiooniaktivist.

Vastuseks otsustasid Euroopa Liidu liidrid keelata Valgevene lennufirmadel Euroopa õhuruumi siseneda ja soovitasid EL-i lennukompaniidel Valgevene õhuruumi vältida.