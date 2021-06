Kaja Kallase kriitika leidis usinat kajastamist ka Soome meedias

Yle kirjutas, et Soome valitsuse otsus pikendada riiki saabumise piiranguid on tekitanud Eestis protestilaine. Seetõttu kutsus peaminister Kaja Kallas Soome suursaadiku Timo Kantola vestlusele.

Kuigi Soome lubab alates 7. juunist lennukiga Eesti töölisi riiki, on see eestlaste jaoks nõrk lohutus, sest suurem osa reisiliiklusest Eesti ja Soome vahel toimub laevadel, märgiti Yle artiklis.

Kantola vastas Yle päringule, et kohtumine Kallasega toimus positiivses meeleolus. Kantola sõnul toonitas ta kohtumisel, et Soome jaoks pole küsimus vaid Helsingi ja Tallinna vahelises liikluses ning et Soomes on praegu muutmisel terviseohutust ja riiki saabumist puudutav seadus. Soome valitsus peaks uue mudelit esitama kolmapäeval.

Helsingin Sanomat kirjutas, et Euroopa Komisjon on Soomet noominud karmide reisipiirangute pärast juba veebruaris ja see pole märkamata jäänud ka Eestis.

Helsingin Sanomat tõi välja Kallase põhjendused, miks Eesti hinnangul pole Soome reisipiirangud ei proportsionaalsed ega põhjendatud.

Ajaleht märkis, et reisimise ja piirangute üksikasjad peale jaanipäeva sõltuvad Soome valitsuse kolmapäeval esitatavast riiki saabumise mudelist.

Helsingin Sanomat märkis ära ka Euroopa Komisjoni plaani jätkata Soome valitsusega läbirääkimisi piirangute osas.

Ilta-Sanomat tsiteeris Suomen Kuvalehti artiklit, kus tuuakse samuti välja Kallase seisukoht ja märgitakse, et piirangud seavad löögi alla ka Soome-Eesti suhted. Ära on toodud ka Soome piirangute vastuolu Schengeni lepinguga.

Suomen Kuvalehti märkis lisaks, et Eesti ajakirjanduses on Soome kehtestatud reisipiiranguid aina rohkem ja rohkem kritiseeritud ning kajastatud piirangute mõju Soomes tööl käijate peredele, turismile ja Tallinkile.

Ootused olid neljapäeval, kui Soome valitsus piirangute pikendamise otsuse tegi, Eestis väga kõrgel, sest epidemioloogline olukord on riigis kiirelt paranenud ja Eesti valitsus on suure osa kehtivaid piiranguid maha võtnud, kirjutas väljaanne.

Soome piirangud on tabanud kõige karmimalt neid töötajaid, kel pole Soomes alalist elukohta, märkis Suomen Kuvalehti.

Iltalehti nentis, et Kallas andis oma kriitikaga Soome piirangute pihta kogupaugu. "Täiesti arusaamatu," omistatakse Kallasele seisukoht artikli pealkirjas.

Iltalehti kirjutas, et reisipiirangute leevendamist on Soomelt nõutud nii Eesti ajakirjanduses kui riigikogus. Iltalehti tõi välja ERR-i raadiouudiste juhi Indrek Kiisleri artikli "Oodates suursaadikut vaibale", kus Kiisleri hinnangul on piirangute pikendamise taga lähenevad kohalikud valimised, ja see on Soome poliitikute jaoks praegu kõige olulisem asi.