Lätis valiti laupäeval kohalikke volikogusid

Veel kahes omavalitsuses, Varakljanis ja Rezeknes, lükati valimised edasi konstitutsioonikohtu otsuse põhjal. Valimisjaoskonnad suleti õhtul kell kaheksa, hääletamisaktiivsus oli tavapärasest pisut loium.

Rujiena ehk eestipäraselt Ruhja on üks neid piirkondi, mis laupäevaste valimiste järel kaotab omavalitsusliku staatuse ja muutub üheks osaks Läti suuruselt teisest – Valmiera –omavalitsusest , millele valitakse uut volikogu nagu ka mujal Lätis.

Need valimised on mitmes mõttes eripärased, sest Lätis on toimunud suur haldusreform: kohti volikogudes on jäänud vähemaks, piirkonnad on muutunud suuremaks. Aga teisalt on ka pandeemia seganud üsna usinalt valimiskampaaniat, nii et silmast silma kohtumisi valijatega polegi olnud.

Ka laupäeval püüti valimisjaoskondades järgida kõiki hügieeninõudeid – valijad liikusid sisse-välja erinevate uste kaudu ja kahes kohas sai oma hääle anda otse autost. Kokku valitakse 664 volikogu liiget, valimised toimuvad 40 omavalitsuses, millest kuus on uue haldusjaotuse järgi riigilinnad.

Poliitilise poolega on Lätis keerulisem, sest esimest korda ei saanud valimistel osaleda valimisliidud. See-eest on palju parteiühendusi, kus Läti valitsuskoalitsiooni ja opositsiooni erakondade kandidaadid on mõnelgi pool ühes nimekirjas ning osa kandidaate kuulub koguni mitmesse parteisse.

Kuigi kohalikke valimisi võiks pidada järgmise aasta oktoobris toimuvate parlamendivalimiste-eelseks jõuprooviks, ei pruugi nende valimiste tulemustest praegusele koalitsioonile erilist mõju olla.