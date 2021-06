Maas: üksikute EL-i riikide vetoõigus peab kaduma

"Me ei saa lasta end kauem hoida pantvangis neil, kes halvavad Euroopa välispoliitikat," ütles Maas. "Ütlen seetõttu täiesti avalikult: veto peab kaduma - isegi kui see tähendab, et ka meid saab maha hääletada."

Maas ei nimetanud nimesid, kuid viimasel ajal on EL-i välispoliitilisi avaldusi vetostanud Ungari.

Budapesti vastuseisu pärast väljendas hiljuti Twitteris meelehärmi ka Saksa asevälisminister Miguel Berger.

"Ungari blokeeris taas EL-i avalduse Hongkongi kohta. Kolm nädalat tagasi Lähis-Ida kohta. Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ei saa vetostamispoliitika alusel töötada. Meil on vaja tõsist debatti teisitimõtlemise haldamise ja kvalifitseeritud häälteenamuse üle," kirjutas Berger.

Mai keskpaigas kurtis Ungari välisminister Peter Szijjarto, et EL-i avaldused Iisraeli kohta on "ühepoolsed". Tema ametikaaslased teistest liikmesriikidest kutsusid Iisraeli ja palestiinlasi relvarahule.

Ungari ja Poola ähvardasid mullu vetostada ka bloki taastefondi ja eelarve, kuna rahastus taheti siduda õigusriigi põhimõtete järgimisega.