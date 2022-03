Ungari välisminister süüdistas Ukrainat valimistesse sekkumises

"Ungari vasakpoolsete ja ukrainlaste vahel käib koordineerimine," kirjutas Szijjarto sotsiaalmeedias, mida vahendas ajaleht Kommersant. "Olukord on selline, et mõni päev tagasi helistas Ukraina välisminister Ukraina saatkonda Budapestis, et arutada võimalusi Ungari valimistulemusi mõjutada," lisas peaminister Viktor Orbani liitlane Szijjarto.

Ungari välisminister leiab, et kui riigis tuleb võimule opositsioon, siis nad alustavad relvade tarnimist Ukrainale ning toetavad Venemaa nafta- ja gaasitarnetele Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist, mille vastu praegune valitsus on olnud.

Orbani valitsus on öelnud, et Vene energia embargo kahjustaks Ungari julgeolekut ja annaks parandamatu hoobi riigi majandusele.

Szijjarto sõnul soovib Ungari jääda Ukrainas toimuvast sõjast kõrvale.

Orban on keelanud Ungari relvatarned Ukrainale, kuid on lubanud NATO riikidel oma relvaabi läbi Ukraina vedada.

Ungaris toimuvad pühapäeval otsustavad valimised, millega opositsiooni parteid blokk loodab 2010. aastast saadik riiki valitsenud Orbani juhitud partei Fideszi võimult tõrjuda. Küsitlused ennustavad siiski Fideszi võitu.

Ungari suhted Ukrainaga on olnud pingelised seoses ungarlastest vähemuse kohtlemisega Ukrainas, mistõttu on Budapest blokeerinud näiteks NATO-s suhete edendamist Kiieviga.