Teadusnõukoda: meelelahutuskohtade piirangute kaotamisel on peamine ohutus

Veel mõned kuud tagasi peeti ulmevaldkonda kuuluvaks väidet, et koroonaviirus on laboratoorset päritolu. Nüüd ilmus ajalehes Wall Street Journal Ameerika teadlaste artikkel, mis väidab, et tegu võib olla laboris loodud viirusega. Ka USA uus administratsioon on veendunud, et tegu on ikkagi laboris toodetud viirusega. Kas seda on võimalik kuidagi kindlaks teha?

Põhimõtted on. Minu arusaamist mööda uus administratsioon ei ole kindlalt väitnud, et viirust oleks saanud laboris toota, aga seda võimalust ei saa kõrvale jätta ja seda tuleb kindlasti edasi uurida. Põhimõtteliselt on võimalik kindlaks teha, kas tegu on laboris toodetud viirusega või on see ikkagi naturaalselt tekkinud viirus. Selleks on ennekõike vaja ligi saada algandmetele ja saan aru, et praegu sellega tegeldakse.

Mina küll ei ole spetsialist viiruste konstrueerimise alal. Ma olen professor Andres Meritsaga rääkinud ja tema sõnul on põhimõtteliselt võimalik laboris viiruseid teha, kuid see on väga-väga raske. Ega ameeriklastel uusi andmeid ei ole. Nagu aru saan, on neil ikka samad vanad andmed, aga kindlasti on asi uurimist väärt.

Ühesõnaga, kui hiinlased algandmeid ei anna, siis see jääbki saladuseks?

Jah. Hiina teadlastega peab väga tugevalt koostööd tegema. Vastasel juhul on ilmselt üsna raske, kui mitte võimatu.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles eelmisel nädalal, et valitsus arutab siis sellel nädalal ehk siis täna baaride ja meelelahutusasutus kesköise piirangu muutmist või kaotamist. On praegu õige aeg piirangute kaotamiseks?

Arutamiseks on kindlasti õige aeg käes. Ega neid asutusi lõpmatuseni kinni hoida ei saa. Küsimus on muidugi see, et kuidas neid ohutult avada. Millised on need meetmed, kuidas baarid ja ööklubid töötada saaksid ja milliseid turvameetmeid tuleks kasutusele võtta. Variantideks on hetkel kiirtestimine või vaktsiinipassi nõudmine ja inimeste hajutamine siseruumides. Niisugused asjad vajavad kindlasti läbiarutamist.

Mida te valitsusele veel täna soovitate?

Me näeme, et olukorraga võib praegu rahul olla, mis muidugi ei tähenda, et viirus täielikult kadunud oleks. Nagu me näeme, on maailmas seda haigust veel väga palju. Meie sellest haigusest vabaks ei saa enne, kui kogu maailmas viirust oluliselt vähem esinema hakkab.

Juhime ka tähelepanu, et peame hoolega vaatama, mis hakkab juhtuma selle India 2 tüvega. Nüüd on õigem seda nimetada Delta viiruseks. Vaadeldes Ühendkuningriike, on näha, et seal hakkab India tüvi muutuma juba domineerivaks. Teada on, et India tüvi allub vaktsiinidele natukene halvemini, mistõttu on sellel kõrgem leviku potentsiaal. Väga suurt mõju Ühendkuningriigile pole Delta tüvi veel küll avaldanud, kuid nakatunute arvud on tõusnud. Suvel kindlasti peame mõtlema, kuidas sügiseks paremini valmis olla.

Peame vaktsineerimise fookuse ikkagi hoidma eakate peal. Praegu läheb vaktsineerimine hästi, eriti nooremates põlvkondades. Paljudes maakondades on juba paljud inimesed vaktsineeritud, aga kes veel ei ole, neil oleks suvi hea aeg vaktsineerimiseks. Talvel kogusime ka andmeid, mida saame suve jooksul detailsemalt analüüsima hakata.

Eelmisel nädalal me rääkisime sellest, et oleks ikkagi vaja eraldi kampaaniat vanemate inimeste suhtes, kes on väga skeptilised ega luba ennast vaktsineerida. Eks me ikkagi selgelt vajame mingisugust eraldi teadlaste gruppi, kes selle murega tegeleks ja aitaks otsida neid lahendusi. Ameerikas mõnes osariigis näiteks anti vaktsineeritutele loteriipilet või mõni muu auhind ja seetõttu hakkas rohkem inimesi end vaktsineerima.

Kindlasti peame vanemate või eakamate inimesteni jõudma. Praegu toimub põhiliselt vaktsineerimine vaktsineerimiskeskustes, aga ilmselt oleks vaja vaktsineerimine tagasi viia ka perearstide juurde. Eakad inimesed väga usaldavad oma perearste, mis on kindlasti positiivne. Ma ei usu, et see väga vaktsineerimist mõjutama hakkaks, kui inimestele midagi antakse. Oma tervise kaitsmine peaks olema igaühe enda huvi.

Vaatasin, et hetkel haiglas olevate inimeste keskmine vanus on 68 aastat. Seega on haiglas viibivatest inimestest 70 protsenti vanuses 60+. Kindlasti on hädavajalik leida viise, kuidas eakate inimesteni jõuda. Usun, et sotsiaalministeerium sellega ka tegeleb.

Kas teadusnõukoda koguneb suvel ka igal nädalal?

Ei kogune. Eile otsustasime, et töötame jaanipäevani ja seejärel võtame puhkust.