Tallinn eemaldas tänavatelt jalakäijate torupiirded

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul vahetatakse lähima nädala jooksul välja jalakäijatele mõeldud piirded. Mõnes piirkonnas eemaldatakse piirded täielikult.

"Leidsime, et praegu kasutusel olevad piirded on liiklejate jaoks ohtlikud. Praegused piirded on erinevatest elementidest kokku pandud, mis tähendab, et kui autod nendesse sisse sõidavad, võivad need lahti lennata ja liiklejatele vigastusi tekitada."

Novikov lisas, et mõnes kohas eemaldatakse piirded täielikult. "Oleme võtnud eesmärgiks ka mõnes kohas piirded täielikult eemaldada." Piirete täielikku eemaldamist kinnitas ka transpordiamet.

Transpordiameti sõnul vaadatakse üle kõik praegused piirded ning otsustatakse, milliseid piirdeid jäädavalt eemaldada. Praegune eesmärk on piirded alles jätta vaid kohtadesse, kus esineb piiratud nähtavus või kus on vaja vältida jalakäijate sõiduteele astumist.

Novikovi sõnul vahetatakse praegused piirded ohutumate vastu, mis ei koosne erinevatest juppidest. "Edaspidi kasutamise suletud piirdeid, mis ei koosne erinevatest elementidest, vaid ühest tükist."

Novikov lisas, et osa kesklinnas olevaid piirded peaksid juba uueks nädalaks vahetatud saama. "Asendamise osas algavad tööd juba sel nädalal. Näiteks neljapäeval ja reedel on plaanis Tammsaare pargi juures olevate piirete vahetamine. Uued piirded on ka ilusama värviga. Oleme koostöös arhitektidega valinud välja värvid, mis sobiksid praegusesse linnaruumi kõige paremini."

Transpordiameti sõnul on piirete uue kujunduse osas koostööd varasemalt tehtud ka Eesti Arhitektide Liiduga, kuid sobiva lahenduseni pole veel jõutud. Arhitektide poolt seni välja pakutud disainid ei ole suutnud tagada piisavat liiklusohutust.

Lisaks torupiirete vahetamisele on mitmes kohas käimas rattateede ehitustööd. Novikovi sõnul valmivad peagi mõned rattateede projektid.

"Rattateede ehitused, mis hetkel on Petrooleumi ja Gonsiori tänavatel käimas, peaksid peagi juba lõppema. Samuti algavad ehitustööd peatselt Narva maanteel."

Ta lisas, et kergliiklusteed kaetakse peale ehitustöid spetsiaalse värviga. "Hakkame lisama ka värvkatet teedele. Tegu on spetsiaalse värviga, mis ei lase jalakäijatel ja ratturitel libiseda nendele astudes või nendel sõites."

Nii transpordiameti kui Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul ei ole lõplikku tähtaega projektidele veel seatud.