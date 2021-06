Tallinna lennujaamast saab suve jooksul sõita 26 sihtkohta

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ütles ERR-ile, et juunis avaneb otseliin Brüsselisse, juulis Rooma ja Zürichisse ning augustis Vilniusesse. Muu hulgas lisanduvad sügisest otselennud Stockholmi ja Taanisse Billundi.

"Praegu võib öelda, et suvine lennugraafik on nüüd suhteliselt lukus ehk võib pileteid osta ja see plaan on kindel. Lennufirmad tegelevad sügise ja talvega ning ma arvan, et lisaks RyanAiri ja NyxAiri liinidele võib talvel isegi veel liine lisanduda," selgitas Pärgmäe.

NyxAir, mis lendab Tallinna ja Kuressaare vahet, pakub nüüd ka konkurentsi Soome lennufirmale Finnair Tallinna-Helsingi liinil.

Nordica ei oska midagi kindlat öelda

Nordica juht Erki Urva ütles ERR-ile, et veel pole teada, kuhu firma otseliinid avab. Ta selgitas, et ettevõte jälgib praegu pingsalt koroonaviirusega seonduvat, kuid ei saa välistada, et esimesed liinid avatakse suve lõpus.

"Praegu mingit kindlat sihtkohta ma küll lubada ei saa, aga selline reisijate ja võimalike klientide meelsuse uurimine on normaalne tegevus, millega kõik ärid tegelevad," ütles ta.

Urva sõnul taastuvad suure tõenäosusega varasemas mahus küll puhkusereisid, kuid ärireisides ta varasemaga võrreldavat taastumist ei näe.

"Ärireisidest võib-olla 50 protsenti varasemast taastub, mis oli aastal 2019, aga ülejäänuga läheb palju aega ja see on nii seetõttu, et viimased poolteist aastat on muutnud ka erinevaid tegutsemismeetodeid. Me oleme harjunud, et peame nõupidamisi Teamsis või Zoomis ja teistes elektroonilistes kanalites," tõi ettevõtte juht välja.

Nordica lendab praegu Stockholmi ja Varssavi.

Pärgmäe arvates võiks Nordica oma äriliinid teoreetiliselt taasavada Brüsselisse, Vilniusesse või Kopenhaagenisse, sest need liinid sobivad ettevõtte lennukite suurusega.

Kuigi reisimahud hakkavad ka Pärgmäe sõnul taastuma, siis 2019. aasta taset veel kindlasti ei saavutata. Kui 2019. aastal väisas Tallinna lennujaama umbes 10 000 reisijat päevas, siis selle aasta suvel või aasta lõpus oleks Pärgmäe sõnul juba 5000 reisijaga keskmine väga hea tulemus.