Tallinna lennujaam küsib riigilt 20 miljonit eurot lisaraha

Tallinna lennujaam on paari viimase aasta lennunduse madalseisu tõttu teeninud 30 miljonit eurot vähem kasumit. See raha oli kavas investeerida lennujaama lõunaala arenduseks, kus tööd on juba alanud. Lennujaam pöördus abi saamiseks aga riigi poole.

Omaniku esindajana tegigi majandusministeerium valitusele ettepaneku suurendada Tallinna Lennujaama aktsiakapitali 20 miljoni euro võrra, et rahastada investeeringuid ja tõsta lennujaama laenuvõimekust.

Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike selgitas ERR-ile, et investeeringu kogusuurus on 37 miljonit eurot.

"Selle investeeringu teostamiseks on meil vaja omafinantseeringut, milleks osaliselt see aktsiakapitali sissemakse läheb. Miinimum 17 miljonit me tahaksime laenu võtta, küllap see number tegelikult on suurem, aga osaliselt finantseerime seda laenuga, osaliselt omakapitalist," sõnas ta.

Majandusminister Taavi Aas ütles ERR-ile, et kuna tegemist on tulevikku suunatud investeeringuga, jõutakse läbirääkimisel rahandusministeeriumiga peatselt kokkuleppele.

"Ma usun, et tegelikult me oleme suhteliselt lõpusirgel. KredExis kõike raha ära ei kasutatud, see raha arvati reservi ja selle arvelt oleks võimalik aktsiakapitali sissemakse ära teha," ütles minister.

Kui Lätis ja Leedus on suured lennujaamade arendamise plaanid just reisijaid silmas pidades, siis Tallinna lennujaam arendab reisiterminali kõrval ärivaldkondi, mis toovad Tallinnasse lennukeid kõikjalt maailmast.

"Me soovime laiendada kaubalennundust. Eesti asub geograafiliselt heas positsioonis, meil on võimalus kaubalendusid arendada. Teine pool on lennukite hooldusäri, mis võibolla on isegi Eesti majandusele veel atraktiivsem, kuna seal on ka hästi kõrgepalgalised töökohad," selgitas Tuvike.

Lõuna-ala laiendus läheb maksma 7,3 miljonit eurot ning sinna rajatavad hooned 12,7 miljonit eurot. Hooned renditakse välja õhusõidukite hooldusettevõttele Magnetic MRO.