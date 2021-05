Riikidel on vähe võimalusi lennufirmadel Valgevene õhuruumi sisenemist piirata

"Täna on iga riik surverääne oma õhuruumi liikluse korraldamisel," rääkis transpordiameti lennundusteenistuse direktor Rait Kalda. "Küll saavad teised riigid, otsustades, et seal õhuruumis viibimine ei ole ohutu, anda soovitusi oma vedajatele seda õhuruumi vältida," lisas ta.

Euroopa Liidus annab keskseid ohuhinnanguid välja Euroopa Lennuohutusamet (EASA), mille juhistele võivad liikmesriigid oma otsustes tugineda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi sõnul Eesti hetkel ootab EASA suuniseid ja otsust Valgevene õhuruumis lendamise kohta. "Transpordiamet saab seejärel anda soovituse tuginedes riskihinnangule, kas Valgevene õhuruumis jätkuvalt lennata või seda vältida. Seni saavad lennufirmad teha juba täna otsuse muuta lennuplaane ka ülelendudel," märkis Linnamägi.

Kalda sõnul tehakse lennunduses otsuseid analüüsi ja juhtumi uurimise põhjal. "Täna on meil väga vähe infot, mis seal täpselt toimus ning kas ja mis määral oli ka lennuohutus ohus või tagatud," tõdes ta.

Transpordiameti esindaja ei osanud öelda, kui kaua uurimine võib kesta, kuna uurimiseks on tarvis võimalikult täpset infot ja selle kogumisega võib aega minna. Kalda rõhutas, et ka juhul kui uurimise tulemusel leitakse, et Valgevenest ülelendamine on ohtlik, ei saa Euroopa Lennuohutusamet kedagi keelata. "Küll me saame oma operaatoreid ja käitajaid informeerida ja selgitada, mis põhjusel see piirkond ei ole soovitatav läbida," ütles Kalda. "Ja võib öelda, et kõik operaatorid arvestavad nende soovitustega."

Ka majandusministeeriumi esindaja rääkis, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on võimalik lennundusohutusest tulenevalt otselende piirata, kui see on kooskõlas EL-i soovitustega. "Eesti tegi seda möödunud aastal, kui piiras kõrge koroona haigestumisriskiga riikidega lennuliiklust. Piirang lõppes selle aastaga, kuna ka soovitust ei pikendatud," ütles ta.

"Et Eesti saaks teise riigiga lennuühenduse katkestada peab tulema Euroopa lennundusohutuse järelevalvest (EASA) otsus ning sellega kaasnev soovitus, et teine riik on rahvusvahelisi õiguseid rikkunud ning soovitus on hoiduda selle riigi õhuruumi kasutamisest. Esmaspäeva lõunal seda veel EASA-lt Valgevene kohta tulnud ei ole. Euroopa ühise otsuse järel on MKM-il kahepoolse lennunduslepingu alusel õigus peatada ka liiniluba ning piirata lennuühenduse korraldamist koostöös Eesti transpordiametiga. Seni saame anda vaid soovitusi Valgevenega ühendusi ja ülelende vältida," tõdes Linnamägi.

Olukorra muudab aga veelgi komplitseeritumaks see, et Valgevene juhtumi puhul praegu teadaoleva info põhjal pole tegemist mitte lennuohutuse, vaid rahvusvaheliste suhete ja poliitika küsimusega, märkis Linnamägi.

Küll võivad Euroopa Liidu riigid teha poliitilise otsuse ja Valgevenele uusi sanktsioone kehtestada, mis võivad ka lennuühendusi mõjutada. "[Aga] Ülelendamist otseselt see puudutada ei saaks," tõdes Kalda.

Valgevene võimud, mis on mullu 9. augustil peetud presidendivalimiste võltsimise järel jõhkralt maha surunud kõik opositsiooni protestimeeleavaldused, sundisid pühapäeval riigis maanduma Ateenast Vilniusesse suundunud Ryanairi reisilennuki, et selle pealt kätte saada opositsioonilise ajakirjaniku Raman Pratasevichi, kellele Poola on andnud poliitilise varjupaiga ning keda kodumaal võib oodata surmanuhtlus.

Läti ja Leedu on kutsunud üles sulgema Valgevene õhuruum rahvusvahelistele lendudele.