Eesti Gaas kaalub sügisest hinnatõusu

Läti Gaas teatas neljapäeval, et tõstab eraklientidele oma väljamüügi hindu 25-43 protsenti, sõltuvalt tarbitava gaasi mahust. Läti ettevõte viitas just maailmaturuhindade kasvule.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Katov ütles, et tõepoolest on viimase kolme kuu jooksul maagaasi hinnad maailmaturul kasvanud umbes 50 protsenti. "See tõus on tõesti olnud selline hästi-hästi kiire," ütles Kotov.

"Kuna oli külm talv, siis kõik gaasimahutid osteti tühjaks ja nüüd pannakse neid täis; majandus on uuesti kasvama hakanud, on tekkinud nõudlus. Sellised põhjused hinnatõusul on. Eks siis näis, kuidas ta edasi läheb, aga jah, kolme kuuga 50 protsenti tõusu," rääkis Kotov.

Läti Gaas tõstab hindu 1. juulist, sest ettevõtte lepingud on aastase tähtajaga.

Kui Eesti Gaas hindu tõstaks, siis septembrist. Siiski ei oleks võimalik hinnatõus päris Läti hinnatõusu tasemel, ütles Kotov. Ta lisas, et praegu midagi konkreetsemat öelda ei saa, sest otsust hindu tõsta ei ole veel tehtud.

Eesti Gaasi tõstis viimati hindu 2018. aasta septembrist. Ettevõtte üldteenuse hind, ehk hind mida pakutakse ilma lepinguta kliendile, on praegu 0,48 eurot kuupmeetri kohta. Läti Gaasi kalleim gaasihind on juuli hinnatõusu järel 0,715 eurot kuupmeetri kohta ja odavaim 0,417 eurot kuupmeetri kohta.

Möödunud aasta kohta Eesti Gaas veel majandusaasta aruannet esitanud ei ole, kuid 2019. aastal teenis Eesti Gaas 156,5 miljoni euro suuruse käibe juures 10,3 miljonit eurot kasumit.