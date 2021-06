Lennufirmad ärgitavad USA-d ja Euroopa Liitu loobuma reisipiirangutest

Koroonaviiruse leviku alguses keelas USA riiki sisenemise pea kõikidele Euroopa Liidu ja Suurbritannia kodanikele.

Rahvusvaheliste lennufirmade juhtide hinnangul võiks Atlandi-ülene reisimine aga nüüd täielikult taastuda, sest vaktsineeritud inimeste hulk kasvab iga päevaga.

"Rahvusvaheline reisimine on ülemaailmse majandustegevuse alustala. Atlandi-ülese lennuliikluse täielik taastamine saadaks olulise sõnumi kogu maailmale," ütles American Airlines'i juht Doug Parker. "USA ja Suurbritannia vahelise reisikoridori loomine taasavaks kõige väärtuslikuma pikamaareiside turu ja oleks majandusele äärmiselt kasulik."

British Airways'i juht Sean Doyle tõdes, et olemas on risk, et kui me ei liigu avanemise poole, siis ei toimu majanduslikku taastumist ja vaktsiiniprogrammidest ei ole mingisugust kasu. "Ma arvan, et siin on

rohkem kaalul kui puhkusereis. Me räägime kaubandusest, sõprade ja sugulaste külastamisest, ettevõtluse taastamisest ja inimeste palkamisest," ütles ta.

Mõned Euroopa riigid on vaikselt leevendamas isolatsioonireegleid vaktsineeritud ameeriklastele. Seetõttu kavatseb lennufirma Delta järgmisel kuul pakkuda märkimisväärselt rohkem ja odavamaid reise Pariisi.

Samal ajal arutatakse USA-s vaktsiinipasside vajalikkuse üle. Valge Maja on korduvalt rõhutanud, et föderaalvalitsus ei kavatse luua ühtset süsteemi ega kohustuslikku vaktsiinipassi, andes nii osariikidele vabad käed. Osad eksperdid aga leiavad, et mingisugused valitsuse juhtnöörid oleks vajalikud.

USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuse endine juht Tom Frieden ütles, et vaktsiinipass peaks olema vabatahtlik. "Kui inimene seda ei soovi,

siis ta ei pea seda taotlema. See peaks olema turvaline, nii et andmed on privaatsed ja neile pääsetakse ligi ainult siis, kui inimene seda soovib."

USA president Joe Biden kavatseb Euroopa Liidu liidritega reisimise taastamist arutada järgmisel nädalal.