USA ei kiirusta reisipiirangute mahavõtmisega

Ameerika Ühendriikide valitsus käivitas juunis töögrupid, et arutada Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Kanada ja Mehhikoga võimalusi, kuidas lõpetada piirangud ning taastada reisimisvõimalused.

"Ehkki need grupid on kohtunud juba korduvalt, on vaja veel täiendavaid arutelusid enne, kui me saame teatada järgmistest sammudest reisivõimaluste avamisel teiste riikidega," ütles Valge Maja esindaja uudisteagentuurile Reuters.

"Me oleme siseriiklikult läbi teinud tohutu edasimineku vaktsineerimisel nagu ka paljude teised riigid, aga tahame edasi liikuda kaalutletult ja jätkata rahvusvaheliste reiside jätkusuutlikku avamist, kui see on ohutu," lisas ametnik.

Euroopa Liit on andnud liikmesmaadele soovituse lubada alates 1. juulist USA kodanikel oma riiki siseneda.