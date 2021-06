EKRE ja Isamaa andsid menetlusse Kallase umbusaldusavalduse

Valitsus taotleb riigikogu juhatuselt peaminister Kaja Kallasele esitatud umbusalduse avaldamise nõude arutamist kolmapäevasel täiskogu istungil.

"Minu valitsus on teinud tööd pühendumusega ning olen valmis enda ja oma valitsuse otsuste eest seisma ja selgitama," ütles Kaja Kallas.

"Paraku ei saa ma seda teha kohe, kuna mind ootavad täna pikalt ette kokku lepitud tööülesanded, mille täitmisest ma ei pea võimalikuks puududa. See on põhjus, miks valitsus taotleb mulle esitatud umbusalduse arutamist riigikogus mitte täna, vaid homme," märkis Kallas.

"Kaja Kallase eestvedamisel on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus mänginud mõne kuuga maha eelmise valitsuse loodud tingimused majanduse arenguks ja Eesti kaitsevõime tõstmiseks. Valitsus on teinud terve rea ebakompetentseid majanduspoliitilisi otsuseid, mis kahjustavad oluliselt Eesti ettevõtteid, maapiirkondade arengut ja riigi julgeolekut," seisab umbusaldusavalduses.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul praegune valitsus ei ehita, vaid ainult lõhub ning pöörab tagasi eelmise valitsuse kahe aastaga saavutatut: "Kaja Kallas peaministrina on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse rumalate ja vastutustundetute poliitiliste valikute eest otseselt vastutav," ütles Helme.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Kallase valitsus kahjustanud Eesti julgeolekut, konkurentsivõimet ja inimeste turvatunnet.

"See kuidas on mindud pingelises julgeolekuolukorras Eesti riigikaitse, kaitseväe ja Kaitseliidu kallale on vastuvõetamatu ja ohtlik. Seejuures on avalikkust korduvalt ja sihilikult eksitatud," ütles Seeder pressiteate vahendusel, tuues näiteks ka valitsuse otsuse varjata lisaeelarve menetluse käigus ligi 300 miljoni euro suurust täiendavat riigile laekuvat maksutulu.

"Valitsuse otsused kaotada väärtuspõhised meetmed nagu kodulaenude intresside tulumaksuvabastus ja kärped laste huvihariduse arvelt tabavad kõige valusamalt noori peresid," rõhutas Isamaa esimees.

Umbusalusavaldusele on andnud oma allkirja kõik 19 ERKE saadikut ja 11 Isamaa fraktsiooni liiget. Ainsana ei andnud Isamaa liikmetest oma allkirja Viktoria Ladõnskaja-Kubits.

Pühapäeval tetasid sotsiaaldemokraadid, kes kontrollivad riigikogus 11 häält, et ei ühine EKRE algatatud ja Isamaa toetatud umbusaldusavaldusega, vaid annavad sisse oma umbusaldusavalduse Kallasele.

Umbusaldusavalduse algatamiseks on vaja 21 riigikogu liikme toetusallkirja.