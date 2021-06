EKRE ja Isamaa kavandavad peaministri umbusaldamist

"Me juba mitu nädalat tagasi käisime mõlema opositsioonierakonna juures ettepanekuga alustada umbusaldust Kaja Kallasele. Meie suhtumine on, et kogu see eelarve-, maksu- ja kärpepoliitika on kogu valitsuse poliitika ja selle eest vastutab peaminister. Nii et meie soovime jätkuvalt umbusaldada Kaja Kallast," ütles Helme ERR-ile.

"Põhimõtteliselt on sellega nõus Isamaa ja räägime praegu läbi ka sotsidega," lisas Helme, kelle sõnul pole allkirjade kokku saamine probleem.

Helme rääkis, et umbusaldusavaldus antakse riigikogule üle ilmselt järgmisel nädalal.

Helme sõnul oli vajalik ka kaitseminister Kalle Laaneti umbusaldamise katse, sest sellega saadeti selge signaal kaitsevaldkonna õõnestamise vastu.

"Pinna ettevalmistamiseks oli see Laaneti umbusaldamine väga vajalik," sõnas Helme.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder oli umbusaldamise plaani kommenteerides kolmapäeva hommikul tagasihoidlikum. "Ootame ära, vaatame kas jõutakse sellise kokkuleppeni ja umbusalduse algatamiseni. Sellised mõtted on tõesti liikunud. Täna ma ei julge seda kinnitada ega ümber lükata," ütles Seeder ERR-ile.

Teisipäeval kukkus EKRE ja Isamaa algatatud hääletus kaitseminister Kalle Laaneti (RE) umbusaldamiseks läbi.