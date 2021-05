Kõlvart: Sputniku saabumise ootust ei ole mõtet tekitada

Reformierakonna linnavolikogu fraktsiooni esimees Michal esitas Kõlvartile Tallinna volikogus arupärimise, kas linnapea toetab Tallinna maksumaksja palgal oleva Stolitsa peatoimetaja jutust aimduvat sõnumit, et tasuks oodata Sputniku kui lahenduse saabumist?

Kõlvart vastas, et mitte keegi, kaasa arvatud Stolitsa peatoimetaja, ei oska praegu öelda, kas Sputnik on vaktsiin, mida hakatakse Euroopa Liidus laialdaselt kasutama või mitte ja kas see jõuab kunagi Eestisse.

"Sputniku saabumise ootust ei ole mõtet praegu kellelgi tekitada või välja lugeda. Praegu saame arvestada siiski ainult nende vaktsiinidega, mille tarnete osas on lepingud sõlmitud. Mina soovitan igal juhul vaktsineerida pakutava vaktsiiniga, kui ei ole just meditsiinilisi vastunäidustusi."

Michal küsis Kõlvartilt ka, kas ta toetab Stolitsa peatoimetaja ametis jätkamist? Kõlvart vastas, et talle ei ole teatavaks saanud midagi, mille tõttu oleks Stolitsa peatoimetaja ametikohal jätkamise küsimus täna asjakohane.

"Peatoimetaja seisukohtade mittemeeldimine ei saa olla aluseks küsimusele, kas ta jätkab ametikohal või mitte."

Küsimusele, kas linnapea on valmis andma sõnumi, et vaktsineerida tuleb, andes ka isiklikku avalikku eeskuju, vastas Kõlvart, et loomulikult tuleb vaktsineerida ja kindlasti läheb ta vaktsineerima hetkel, mil vanuse põhjal vaktsineerimine temani jõuab.

Arupärimise vastus on kirjutatud kuu aja eest, kuid see tuleb arutusele linnavolikogu neljapäevasel istungil.