Hiina mehitatud kosmoselaev põkkus kosmosemooduliga

Kosmoselaev Shenzhou-12 põkkus seitse tundi pärast starti Gobi kõrbes asuvast Jiuquani kosmosekeskusest Tiangongi orbitaaljaamaga, ütles Hiina mehitatud kosmoseagentuur.

Tegemist on Hiina pikima mehitatud kosmoselennuga. Astronaudid jäävad kosmosejaama kolmeks kuuks, teevad väljumisi avakosmosesse, hooldustöid ja viivad läbi teaduseksperimente.

See on esimene Hiina mehitatud kosmoselend viimase viie aasta jooksul. Hiina on saatnud alates 2003. aastast kosmosesse 11 astronauti.