Päevas tehakse 3600 koroonatesti, neist protsent on positiivsed

Eesti viimase 14 päeva positiivsete koroonatestide osakaal on madal 1,3 protsenti ning keskmiselt on sellele vaatamata päevas tehtud 3576 testi. Suur osa testi teinud inimestest on proovi läinud andma perearsti saatekirjaga.

Terviseameti meedianõunik Merilin Vernik selgitas ERR-ile, et pea kolm neljandikku testidest analüüsitakse Synlabi laboris ning ülejäänud osa teevad haiglad ise.

"Haiglates tehakse koroonatest enne, kui inimene tuleb protseduurile või vahepeal on tulnud ette vajadus teha haiglas laustestimine," selgitas Vernik.

Kuna terviseameti ametlik testimispartner on Synlab, siis on detailne statistika testile saatmise põhjusest vaid Synlabis analüüsitud testide kohta. Ülejäänud testid kajastuvad üldstatistikas eratestidena.

Seega, kui inimene soovib minna reisile ja teeb selleks koroonatesti, on see andmebaasis kirjas kui eratest, mitte piiri ületamiseks vajalik test. Piiritestid on aga need, mida tehakse Eestisse sisenemisel.

Kui vaadata testile saatmise põhjuseid, siis ilmneb, et Synlabi analüüsitud testidest on ligi pool perearsti saatekirjaga tulnud inimesed, üle kolmandiku on piiril testijad ja ülejäänud testid on tehtud seireprojekti raames, laustestimised või muude tervishoiuteenuse osutajate tellimused.

"Perearsti saatekirja saanute osakaal on nii suur seetõttu, et ka terviseamet on inimestele öelnud, et haigustunnuste avaldudes tuleb võtta ühendust oma perearstiga. Ja kui inimesel tõesti on Covidi sümptomid, siis saadabki arst nad testile," selgitas Vernik.