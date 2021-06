Teisipäev püsib kuum, lisandub äikese- ja rahevõimalus

Teisipäeva öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub valdavalt kagutuul 1 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe, ilm sajuta ning kagutuul ulatub 2 kuni 8, rannikul kuni 10 meetrini sekundis. Sooja on 23 kuni 28 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja välistatud ei ole rahe. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuuleiile. Sooja on 30 kuni 35, rannikul kohati 25 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta ilm. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Sooja on 23 kuni 28 kraadi.

Jaanilaupäev tuleb paljudes kohtades intensiivsete äikesevihmadega, ka raheoht on suur. Hilisõhtul on loota pilvede rahunemist. Palavus püsib öösel on keskmiselt sooja ligi 20 kraadi, päeval jätkuvalt üle 30 kraadi.

Jaaniööl liigub äikesevihmadest ümbritsetud madalrõhulohk Liivi lahel üle maa läänest itta. Päeva jooksul läheb lääne poolt kuivemaks. Öö on veel väga soe, päevamaksimumid enam 30 kraadist kõrgemale ei trügi. Reede ja laupäev jätkuvad vihmahoogude ja äikesevõimalusega, ööd on veidi leebemad, päevamaksimumid tõusevad ikka üle 25 kraadi.