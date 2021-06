Kreml: läbirääkimised Washingtoniga Nord Stream 2 üle jätkuvad

"Mis puudutab vastutööd Nord Stream 2-le, siis me kuulsime juba Genfi tippkohtumise järel avaldusi, et USA jätkab selle projekti vastast joont," ütles Peskov.

"Jätkame tööd, arvestame, et seda saab teha suheldes ameeriklastega. Loomulikult jätkame tööd meie Euroopa partneritega selle projekti rahastamiseks ja kiireimaks käivitamiseks," võttis pressisekretär oma jutu kokku.

Peskovi sõnul antakse Moskvas endale aru, et Venemaa ja USA Genfi tippkohtumise tervikuna soodsatest tulemustest hoolimata jätkab Washington Venemaa heidutamist.

"USA presidendi Joe Bideni sõnad tippkohtumise soodsast häälestatusest ei tähenda loobumist Vene-USA suhete kainest hindamisest," sõnas Peskov. Tema hinnangul valitseb kahe riigi suhetes pragmatism ja kainus.

"Nii üks kui teine räägib sellest, et tippkohtumise asjalikud ja pragmaatilised tulemused ei osuta sugugi USA loobumisele Venemaa heidutamise poliitikast. Ja me anname endale aru, et see jätkub," ütles pressiesindaja.

Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova ütles pühapäeval, et USA võimalikud uued Venemaa-sanktsioonid saavad kindlasti vastuse.

Diplomaatilised suhted Moskva ja Washingtoni vahel peaaegu katkesid pärast president Joe Bideni ametisseastumist jaanuaris.

Pärast seda, kui Biden võrdles intervjuus Putinit "tapjaga", kutsus Venemaa oma suursaadiku Anatoli Antonovi Washingtonist tagasi ja soovitas USA suursaadikul John Sullivanil samuti kodumaale tagasi sõita.

Sel nädalal pidasid Putin ja Biden Šveitsis Genfis tippkohtumise, kus muu hulgas leppisid kokku suursaadikute naasmises.

Pühapäeval lendas Venemaa suursaadik Antonov tagasi Washingtoni.