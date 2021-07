Merkel lubas tagada gaasitransiidi läbi Ukraina ka Nord Stream 2 valmimisel

"Ukraina on ja jääb transiitriigiks ka pärast seda, kui Nord Stream 2 valmis ehitatakse," ütles Merkel ühisel pressikonverentsil koos Zelenskiga, mida vahendas Raadio Vabadus / Raadio Vaba Euroopa veebiväljaanne.

Lähiajal valmiv Nord Stream 2 kulgeb mööda Läänemere põhja Venemaalt otse Saksamaale ning sellega saab Venemaa võimaluse loobuda senistest transiiditeedest, millest peamine kulgeb läbi Ukraina. Gaasitoru ehitamist on vastutanud mitmed Ida-Euroopa riigid, USA ja ka Ukraina, kuid Saksamaa on keeldunud selle rajamist peatama, kinnitades, et tegemist on majandusprojektiga ja see on tema suveräänne otsus. Kriitikute väitel aga satub Saksmaa sellega sõltuvusse Vene gaasist ning seega vastuvõtlikumaks Moskva mõjule ning laiemalt võib see lõhkuda Euroopa ühtsust.

"Ukrainal on suur mure ja me võtame seda tõsiselt," kinnitas Merkel esmaspäeval. Ta lubas, et Saksamaa teeb "kõik mis me suudame", et Ukrainale jääks gaasitransiit, mis on riigile oluline sissetulekuallikas, alles.

Zelenski rõhutas Berliinis, et Nord Stream 2 kujutab endast "potentsiaalset julgeolekuohtu Ukrainale ja regioonile".

Merkel lubas, et Saksamaa püüab veenda Venemaad jätkama gaasitransiiti ka läbi Ukraina. "See on see, mida me Ukrainale lubasime, mina täidan oma lubadused ja ma usun, et ka tulevane Saksa kantsler täidab," ütles Merkel.

Neli ametiaega võimul olnud Merkel on lubanud pärast 15. septembri parlamendivalimis valitsusjuhi kohalt lahkuda.

Nord Stream 2 tuleb ilmselt arutusele ka 15. juulil, kui Merkel teeb visiidi Washingtoni, kus kohtub USA presidendi Joe Bideniga.

USA välisminister Antony Blinken kordas 23. juunil peetud kohtumistel Berliinis Merkeli ja Saksa välisministri Heiko Maasiga Ühendriikide muret gaasitoru mõju üle. Blinkeni sõnul nõustus Maas, et tuleb astuda konkreetseid samme "kindlustamaks, et Venemaa ei kasutaks energiat survestamise vahendina Ukraina ega kellegi teise suhtes Euroopas".