SPD kritiseeris Lascheti konservatiivset meeskonda

SPD avaldas hiljuti kampaaniavideo, mis kujutas Lascheti kantseleiülemat Nathanael Liminskit tõsise katoliiklasena, kelle jaoks abielueelne seksuaalvahekord on tabu. Videos kritiseeriti veel teisigi Lascheti liitlasi, teatas The Times.

Liminski isa oli Opus Dei liige. Opus Dei on range traditsiooniline katoliiklik liikumine, mida sageli süüdistatakse autoritaarsetes kalduvustes. Liminski ema on samuti organisatsioonis aktiivne.

Liminski ise pole Opus Dei liige. Siiski väljendas Liminski varem seisukohti, mis polnud kõige liberaalsemad.

2007. aastal ütles Liminski, et riigil on kohustus propageerida abielu "loomulikku vormi".

Liminski leiab nüüd siiski, et sotsiaalne konsensus on oluline, teatas The Times.

Lascheti poliitilised oponendid juhivad samuti pidevalt tähelepanu tema probleemidele Põhja-Reini Vestfaali liidumaa juhtimisel.

Saksamaa parlamendivalimised toimuvad vähem kui kahe kuu pärast. Lascheti kandidatuuri toetab ainult 24 protsenti valijatest. Angela Merkelit toetas enne kantsleriks saamist 57 protsenti valijatest, teatas The Times.