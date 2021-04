Cuomo: prokuratuur ei leia ahistamise kohta tõendeid

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo ütles esmaspäeval, et prokuratuuri uurimine ei leia tõendeid, et ta oleks kedagi seksuaalselt ahistanud.

Demokraadist kuberner andis esimese isikliku pressikonverentsi viimase nelja kuu jooksul.

Ajakirjanikud küsisid Cuomolt, kas ta ahistas kedagi seksuaalselt. "Väga lihtsustatult öeldes, ei," vastas Cuomo.

"Cuomo on varem öelnud, et tuleb ära oodata New Yorgi peaprokuröri Letitia Jamesi uurimistulemused. Esmaspäeval ütles Cumo, et Jamesi raport leiab kindlasti, et ta ei ahistanud seksuaalselt ühtegi abilist," teatas The Wall Street Journal.

"Aruanne ei saa öelda midagi muud, sest ma ei teinud midagi valesti," ütles Cuomo.

"Prokuratuur ei kommenteeri ühtegi isikut, niikaua kui uurimine toimub," ütles New Yorgi prokuratuuri pressiesindaja Delaney Kempner.

Cuomo on varem korduvalt öelnud, et ta pole kedagi valesti puudutanud.

27. veebruaril jõudis meediasse Charlotte Bennetti süüdistus Cuomo vastu. Bennet väitis, et kuberner tahtis temaga magada.

"Cuomo vastas Bennetti süüdistusele, et ta teeb töötajatega vahel nalja ja tahab nii töökeskkonda lõbusamaks teha. Cuomo siiski vabandas ja ütles, et tema käitumine polnud mõeldud selleks, et kellegile haiget teha," teatas The Wall Street Journal.