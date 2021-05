ERR USA-s: rahulolematus koroonapiirangute suhtes kasvab

Aasta tagasi oli 40 miljoni elanikuga California esimene USA osariik, mis kehtestas koroonaviirusega võitlemiseks karmid piirangud. "Me anname korralduse, et kogu osariigis jääksid inimesed koju. See korraldus jõustub täna õhtul," kõneles kuberner Gavin Newsom.

Pandeemia alguses kiideti kuberneri kiire ja tõhusa tegutsemise eest, kuid aja möödudes hakkas inimeste kannatus lõppema. See tõukas tagant Newsomi tagasikutsumiskampaaniat.

"Me tahame teatada, et tänase seisuga oleme kogunud 1 950 000 allkirja. See on rohkem kui piisav, et see algatus kvalifitseeruks erakorralisteks valimisteks," ütles Gavin Newsomi tagasikutsumiskampaania pressiesindaja Randy Economy.

Los Angelese restoranitöötaja Matthew Smithi sõnul üritasid nad pärast esimest viiruslainet kohaneda ja otsisid võimalusi terrasside avamiseks. Seejärel pandi osariik uuesti lukku. Nüüd on kulutatud raha UVC-lampide peale, mis peaksid aitama baktereid ja viiruseid tappa, kuid ka see ei ole piisav täielikuks avamiseks.

"Me arvame, et mahupiirangud on teatud mõttes meelevaldsed ja meil on olemas vahendid, et tervitada tagasi rohkem külalisi, aga me ilmselgelt austame selle koha otsust, kus tegutseme," rääkis Smith.

Enamikus USA osariikides on kriisidele vastamine kuberneri kohustus, sest otsused peavad olema kiired ja arvestama kohalike eripäradega.

"Olukorra muutumise kiirus nendel esimestel päevadel on minu arvates lähiajaloos pretsedenditu. Me arvasime, et ei sulge mitte mingil juhul koole või restorane ja seejärel sulgesime need tegevused kuudeks, mitte nädalateks nagu esialgu plaanisime. Käskisime inimestel koju jääda, vähendasime inimeste vahelist suhtlust viisil, mida enne pandeemiat poleks ette kujutanud või kaalunud," selgitas New Yorgi osariigi kuberneri endine nõunik Matthew Platkin.

Kuberneride võim ei ole kriisiolukorras piiramatu. Nad on täidesaatva võimu esindajad, kes ei loo seaduseid. See on hoopis osariikide esinduskogude ülesanne. Koroonaviiruse levik on aga välja toonud puuduseid kohalikus seadusandluses, mis on jätnud kuberneridele tõlgendusruumi ja andnud võimaluse kehtestada äärmiselt laiaulatuslikke piiranguid.

"Ma arvan, et meie seadused ei ole pandeemia jaoks loodud. Meie osariigi seadused on suunatud looduskatastroofide või terrorirünnakutega võitlemiseks. Pandeemia on enneolematu hädaolukord," ütles Platkin.

"Muidugi tahaks loota, et kuberner ei tee kunagi midagi, mis tema arvates on vale. Küsimus on, et mida teeme olukorras, kus kogukond on lahkarvamusel? Kes peaks tegema selliseid otsuseid? Ma arvan, et osariigi esinduskogud olid olemas ja suutelised selliseid otsuseid pandeemia ajal tegema," rääkis Arizona osariigi ülikooli õigusprofessor Ilan Wurman.

Seadusandjad on aga hakanud mõistma, kui palju võimu on nad kuberneridele loovutanud ja üritavad nüüd ennast kehtestada. Ainuüksi sellel aastal on üle riigi tutvustatud üle 300 eelnõu, mis on seotud kuberneride hädaolukorra volituste või piirangute otsustega. Mõnes osariigis on tegu pigem erakondade erimeelsusega. Mujal on aga tekkinud lõhe oma erakonna sees, näiteks New Yorgis, kus demokraadist kuberneri Andrew Cuomot süüdistatakse muu hulgas hooldekodude koroonasurmade varjamises.

"Ma arvan, et ta on harjunud oma tahtmist saama ja tema ametiaeg on olnud põhimõtteliselt keiserlik. Aga ma pean ütlema, et selle osariigi inimesed ja poliitiline juhtkond ei usu teda enam. Tal ei ole enam mingisugust usaldusväärsust," ütles New Yorgi linnapea Bill de Blasio.

Enamik osariikide kubernere rõhutavad, et nende otsused on sõltunud terviseametnike soovitustest. Wurmani sõnul on see loogiline, kuid probleem on selles, et arvesse pole võetud paljude nende inimeste arvamust, keda piirangud otseselt mõjutavad. Kuberneridele ligipääsemine on lihtsalt oluliselt keerulisem kui esinduskogu liikmetele.

"Tulekahju, üleujutuse, maavärina või orkaani korral juhib kuberner hädaabiteenuseid, ametnikke, varjupaikade ehitamist, päästeoperatsioone, aga äride sulgemine, 50-protsendilise mahupiirangu kehtestamine mõjutab eraisikuid. Need on teistsugused volitused," märkis Wurman.

Matthew Platkini sõnul peaks ka föderaalvalitsus tõsiselt mõtlema, milline on selliste tervisekriiside puhul nende roll. Näiteks saaksid nad paremini koordineerida osariikide tegevusi. Eriti viiruse puhul, mis ei tunne piire.

"Washingtonist tuli väga vähe rahvatervisega seotud juhtnööre. Ausalt öeldes oli see vastuolus pea kõigi juhtnööridega, mida saime igalt poolt mujalt. Teadmatust oli palju ja ma arvan, et kohtud on õiglaselt täidesaatva võimu otsuseid austanud, võttes arvesse seda teadmatust, eriti pandeemia alguses," rääkis Platkin.

Tema sõnul tuleks uued pandeemiaga seotud juhtnöörid paika panna võimalikult kiiresti, sest praegu on olemas värske kogemus.