Linn selgitab välja Stroomi ranna merevee reostuse põhjused

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus paigaldas randa hoiatussildid, et suplemine rannavees pole soovitav. Algatamisel on ka keskkonnamõjude hindamine, et välja selgitada viimaste aastate merevee reostuse põhjustajad.

Stroomi rand ei ole terviseameti hinnangul suplemiseks soovitav paik, kuid kuni rannal lehvib roheline lipp, pole suplemine siiski keelatud.

"See sõnum on vastuoluline. Me nendime ka seda," rääkis Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja Manuela Pihlap, kelle sõnul antakse hinnang eelmise aasta proovide põhjal.

"Kuna mõned eelmisel aastal Stroomi rannast võetud proovid ei olnud korras, siis tuleb terviseametil lähtudes seadustest anda välja soovitus - mittesoovitav ujuda," lisas Pihlap.

Viimastel aastatel on veeproovid sisaldanud reoveebaktereid. Nõrgema tervisega inimesed ja lapsed võiksid vette minemist vältida ja vett alla neelata ei tasu. Kopli rand on väikese veevahetusega ja üleujutustele vastuvõtlikus alas ja seetõttu on reostus kerge tekkima.

"Me võtame iganädalaselt proove, mis aitab meil kiiremini jälile leida, mille tõttu see reostus tekib," rääkis Pihlap.

Kui veeproovid peaksid näitama bakterite olemasolu vees, siis võetakse maha ka roheline lipp.