Stroomi ranna suplusala nihkub reostuse tõttu põhja poole

Tallinnas möödunud aastal reostusega kimpus olnud Stroomi rannas on eeloleval suvel lubatud ujuda, kuid terviseameti soovitusel nihutab linn supluskoha piiri põhja poole.

Stroomi rannas oli möödunud suvel merevesi reostunud ja terviseamet ei soovitanud seal supelda. Sel suvel on ujumine lubatud, kuid terviseameti ettepanekul nihkub suplusvee piir põhja poole, mis aitab ujujatel võimaliku lõunapoolse reostusega vähem kokku puutuda.

Supluskoha piir nihkub umbes 300 meetri võrra, ütles Põhja-Tallinna valitsuse avalike suhete nõunik Violetta Lanman ERR-ile.

Tema sõnul on tegemist ettevaatusabinõuga juhuks, kui peaks tekkima episoodiline reostus. Valvatavat suplusala muudatus ei puuduta, see jääb sama suureks, küll aga väheneb ilma valveta suplusala.

Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap ütles linnaosakogu koosolekul, et Kopli lahte suubuvatest Mustjõe ojast ja Harku valgalast on võetud reostusallikate kindlaks tegemiseks ligi 600 proovi. Tuvastatud on mitmeid kinnistuid, kust juhiti osa reovett sademeveekanalisatsiooni.

Võrreldes varasemaga on reostus praeguseks kõige enam vähenenud Harku pinnavee väljalasus.

"Senine suurim probleem on mikrobioloogiliste näitajate suur varieeruvus merevees, mistõttu reostajate määramine on keeruline ja ajamahukas," lausus Pihlap, kelle sõnul võetakse tänavusel suplushooajal Stroomi ranna veest proove igal nädalal.

Stroomi rannas on vee kvaliteedi probleemidel pikk ajalugu. Terviseameti andmetel kavandati 1930-ndatel rajada Pelgulinna kanalisatsioonivee puhastusseade, kuid 1940. aasta juunipöörde tõttu ei jõutud seda teha. 1950-ndate lõpuks oli rand juba reostunud ning suplejatele suletud.

1980-ndatel rajati sadevee ja heitvee kogumissüsteemid ning lahe veekvaliteet paranes. 1996. aasta suvel avati rand taas ametlikult.

Võimalike Stroomi ranna reostusallikatena on terviseamet välja toonud sadamaterminalid, tööstuse, reoveepuhasti ja suubuva veekogu. Lisaks võivad sobivad ilmastikuolud tuua randa sinivetikate kolooniaid.