Stroomi ranna veeproov näitab taas reostust

Stroomi ranna suplusveest leiti üle normi soole enterokokke.

Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja Manuela Pihlapi sõnul on Stroomi ranna suplusvee kvaliteet muutlik – veel 15. juulil võetud veeproovide analüüs näitas, et vesi on puhas, kuid juba 19. juulil võetud proovid ei vasta nõuetele ning viitavad, et vette on sattunud reoaineid.

Terviseamet võttis ka kordusproovi, kuid uute tulemuste saabumiseni ei ole soovitatav Stroomi rannas ujuma minna.

Reostuse allikate kohta pole praegu lõplikku selgust ning Põhja-Tallinna valitsus alustas koostööd keskkonnaametiga, et õhuseire abil võimalikud reostusallikad tuvastada.

Rannavalve heiskas Stroomi rannas lilla lipu, mis annab märku, et merevesi on saastunud.

Reostus võib mõjuda kahjulikult nii lastele, vanuritele kui ka nõrgema immuunsüsteemiga inimestele.

Tallinna linn ja Põhja-Tallinna valitsus on Stroomi rannas suplusvee kvaliteedi parandamiseks astunud ning planeerimas mitmeid samme. Muu hulgas suurendab terviseamet Stroomi rannas suplushooaja jooksul veeproovide võtmist. Täiendavalt võetakse veeproove Mustjõe oja valgalal ja Rocca al Mare väljalasu juures. Neis kolmes kohas võetakse üks proov nädalas suplusperioodi jooksul.

Lisaks tehakse projekteerimise ootel oleva Seevaldist merre suunduva kollektori keskkonnamõjude hindamine.

Lisaks on juba keelustatud Kopli lahe rannikul koerte ja hobuste ujutamine/pesemine, et minimeerida koduloomade väljaheidetest tingitud reostust.

Pikakari rannas on näidud endiselt head ja suplemine lubatud.

Terviseamet teatas juba juunis, et tänavu on Stroomi rannas suplemine ebasoovitav, kuna ujumisvee kvaliteet on seal juba mitu aastat halb olnud. Viimastel aastatel on veeproovid sisaldanud reoveebaktereid. Põhja-Tallinna linnaosavalitsus on paigaldanud randa ka hoiatussildid, et suplemine rannavees pole soovitatav.

Keskkonnamõjude hindamise käigus soovib linn reostuse põhjustajad välja selgitada.