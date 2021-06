Lasnamäe Centrumis sai elavas järjekorras pakutud vaktsiin kiiresti otsa

Confido Meditsiinikeskus alustas esmaspäeval esimesena Eestis ilma eelregistreerimata vaktsineerimist Tallinnas Lasnamäe Centrumi kiirkliinikus. Esialgse plaani kohaselt oli seal ette nähtud vaktsineerimiseks 50 doosi ühedoosilist Jannseni vaktsiini.

"Huvi oli meeldivalt suur. Hommikul kell 10, kui kliinik avati, olid juba esimesed huvilised järjekorras ukse taga, võttis vähe aega, et järjekord ära teenindada," ütles Laur ERR-ile.

Lauri sõnul said 50 vaktsiinidoosi kiiresti otsa, aga soovijad said või saavad oma süsti siiski kätte.

"Me oleme läinud seda teed, et kui on vaktsineerimissoovijaid, siis teiste teenuste vahel, kui me saame vaktsineerida, siis teeme seda kindlasti. Ja kui inimene on nõus ootama mõne hetke, siis samuti. Aga samaaegselt me saame ka aja kinni panna inimesele sobivalt, et millal ta siis oma kodulähedasse kaubanduskeskusesse on taas tulemas. Vastavalt broneerime aja ja inimene saab vaktsiinidoosi ilusti kätte," rääkis Laur.

Lauri sõnul näitas esmaspäevane päev, et vaktsineerimise võimekust tuleb kasvatada. Ta ütles, et kaalumisel on ka teistes Confido kiirkliinikutes samalaadse vaktsineerimise võimaluse loomine, ent seda on vaja arutada ka riigi esindajatega. Vaktsiini puuduse üle Lauri sõnul kurta ei saa.

Laur ütles, et klientideks olid esmaspäeval peamiselt vene keelt kõnelevad inimesed.

Laur rääkis, et teisipäeval saavad taas kohale tulla nii broneeringu saanud inimesed kui ka ilma broneeringuta inimesed, kes saavad vaktsiini elava järjekorra alusel.

"Nii palju, kui meil on vabu aegu ja ressursse kolmes kabinetis ja siinse meeskonnaga vaktsineerimisteenust osutada, siis kindlasti me kõik selle ära kasutame," lausus ta.

"Kui tõesti peaks tulema 100 või 200 inimest järjekorda, siis läheb keeruliseks, aga kui me räägime sellisest pisemast järjekorrast, siis ma usun, et me saame kenasti hakkama," lisas Laur.