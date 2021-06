Esmaspäeval vaktsineeriti Lasnamäe Centrumis 40 inimest

Mitu vaktsiinisüsti te jõudsite esmaspäeval ära teha?

See suurusjärk oli seal 40 juures.

Nii et isegi hoopis vähem, kui see algselt ette nähtud 50.

Jah. Me teeme ju teiste teenuste kõrvalt. Ja need, kes siis ei jäänud elavasse järjekorda said aja või lähiajal saavad aja. Täna jätkame samamoodi.

Mitu inimest tänase päeva peale broneeringu said?

Ma ei ole niimoodi statistikat üle vaadanud spetsiaalselt teie jaoks. Päev algas ja täna hommikul oli pisukene järjekord, nii et päevapaneel on selles mõttes täis. Eks õhtuks selgub, kas täieneb või saame sinna veel jõudlust juurde. Aga päev on jah, kenasti broneeritud.

Kui mõistlikuks te muidu ise peate seda ideed et kiirkliinikus läbi viia vaktsineerimist? Kas see teeb teie töö keerulisemaks?

Kiirkliinik on üks tervishoiuteenuse osutaja omal pinnal, Confido üks meditsiiniüksus. Me samamoodi ju pakume vaktsineerimist Veerenni meditsiinikeskuses, kus meil on Confido peamaja. Tehes seda kiirkliinikus ei tee me midagi eriskummalist.

See on vaktsineerimisteenus meie meditsiiniüksuses ja koos teiste teenustega oleme patsientide jaoks kenasti olemas. Siin ei ole paslik sellist hinnangut anda, et kas see on mõistlik või mitte. Vaktsineerimine on meie üks põhitegevusi, on see puugi vaktsineerimine, gripivaktsineerimine või nüüd siis Covid-19 vaktsineerimine.

Ma küsin siis teise hinnangu kohta. Kas 50 vaktsiini Lasnamäe peale jaotamiseks ei ole pööraselt vähe?

Jah, aga meie võimekus Lasnamäel on selline. Siin te peate võib-olla Marek Seerilt kommentaari küsima, et kuidas on Lasnamäe elanikkond terviku kontekstis vaktsineerimiskeskustega garanteeritud. Ega Confido kiirkliinik ei ole ju Lasnamäel ainus asukoht, kus vaktsineerimist saab teostada. Medicum pakub, on veel palju teisi meditsiiniettevõtteid, kes seal olemas on ja pakuvad.

Võib-olla see retoorika kipub natukene nihkesse minema, et justkui lasnamäelastele avanes vaktsineerimine läbi Confido kiirkliiniku. See ju niimoodi ei ole. Meil on olemas oma väike meditsiiniasutus Lasnamäe Centrumis ja seal vaktsineerimist teostada pöörduvatele patsientidele on meie igapäevatöö.

Esmaspäeval oli juttu sellest, et teil on plaanis arutada ja kaaluda variante vaktsineerimise jõudluse kasvatamiseks, ka muu hulgas teisteski kiirkliinikutes vaktsineerimise võimaluse pakkumise alustamisega. ja on plaanis arutada erinevaid variante, siis ka vaktsineerimise jõudluse kasvatamiseks.

Eks me õhtul ikka käisime päeva teema üle, et kuidas meil läks ja kas teised teenused, mis olid planeeritud, said tehtud ja patsiendid teenindatud. Me ei oleks teinud kellelegi arvelt midagi, seda me endale lubada ei saa.

Ja mõistma peab, et Lasnamäe Centrumis on kolm kabinetti ja seal me toimetame.

Aga Lõuna keskuses, Nautica keskuses ja Rocca al Mares ei ole me veel aktiivselt alustanud. Küsimus on õdedes ja õdedes, kellel on õigus vaktsineerimist teostada. Nii kui me endal endal asjad paika saame, siis ma ei näe küll põhjust, et miks me ei võiks ka teistes kiirkliinikutes vaktsineerimist teostada.

Soovitus teisipäeva peale on ilmselt selline, et kliinik on kella 21-ni õhtul lahti ja ei pea kiirustama päeva esimeses pooles?

Jaa. Eks kaubakeskuse külastajad spontaanselt ka pöörduvad ja saab läbi konsulteerida, et kui on võimalik, siis vaktsineerime ära, kui kohe ei ole võimalik, saab aja panna.