Politico: Eesti ei jõua tähtajaks 70-protsendise vaktsineerituse tasemeni

Kui Euroopa Komisjon on seadnud sihiks, et 22. septembriks oleks kõikides Euroopa Liidu riikides koroonaviiruse vastu vaktsineeritud vähemalt 70 protsenti täiskasvanud elanikest, siis praegust vaktsineerimistempot arvestades jõuaks selleni kõik liikmesriigid välja arvatud Sloveenia (saavutaks 67-protsendise hõlmatuse), Eesti (63 protsenti), Läti (47 protsenti), Rumeenia (35 protsenti) ja Bulgaaria (22 protsenti).

Politico igapäevaselt uuendavatatest andmetest on näha kuidas jaanipäeva nädalal langes Eesti vaktsineerimiste arv järsult. Kui sellele eelneval perioodil tehti Eestis üle 7000 vaktsineerimise miljoni elaniku kohta päevas, siis eelmise nädala lõpus kukkus see 3400 peale.

Praeguse vaktsineerimiskiirusega jõuaks Eesti Politico prognoosi kohaselt 70-protsendise vaktsineerituse tasemeni oktoobris. Enamus liikmesriike suudaks selle taseme saavutada juba kas juulis või augustis.

Et saavutada 70-protsendine vaktsineerituse tase 22. septembriks, peaks Eesti Politico analüüsi kohaselt vaktsineerima vähemalt 6274 inimest päevas.

Esmaspäevase seisuga oli terviseameti andmeil Eestis vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 553 388, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 422 945 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 50,8 protsenti, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 41,6 protsendil.

Politico kasutatud andmetes on Eesti kohta esitatud kümne protsendipunkti võrra väiksemad suhtarvud kui terviseameti statistika.